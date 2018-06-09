Відома українська співачка вперше стала мамою

Фіналістка проекту "Танці з зірками" народила первістка

Знаменита українська танцівниця Олена Шоптенко 9 червня стала мамою.

Про це стало відомо завдяки Instаgram її чоловіка.

Він опублікував у свій мікроблог фото, на якому тримає бирку новонародженої дитини блакитного кольору.

"Ласкаво просимо, Олексій Олексійович. Тут не завжди гостинно, але ти точно впораєшся", - підписав фото чоловік.

Фото: instagram.com/kzmr_mlvch

За інформацією ТСН, Олена народжувала сама і зараз молода мама і малюк почувають себе добре.

Зауважимо, що про свою вагітність Олена Шоптенко дізналася під час участі в проекті "Танці з зірками" і поділилася цим тільки зі своїм партнером Ахтемом Сеитаблаевым.

Фото: instagram.com-alena_shoptenko

Відзначимо, що новий сезон проекту "Танці з зірками" стартує цієї осені. Але чи прийме в ньому участь Шоптенко залишається загадкою.

Раніше Іриша Блохіна розповіла, як її сім'я готується до появи дитини.

Відео: video.rbc.ua