Відомого французького актора-"кримнашиста" побили у Москві

Самі Насері (Getty Images)

Зірка фільму "Таксі" отримав удар в обличчя

Знаменитий французький актор, зірка фільму "Таксі" Самі Насері, який потрапив в базу "Миротворець" за відвідування анексованого Криму, був побитий в одному з московських барів. Як повідомляє MK.ru, інцидент стався в ніч на 5 серпня.

В барі на Тверській вулиці актор відпочивав разом з братом Ларбі. Відзначається, що в якийсь момент у Насері зав'язався конфлікт з іншим відвідувачем закладу. Після чого противник, і вдарив Насері по обличчю.

Акторові довелося звернутися до інституту ім. Скліфосовського за допомогою. За даними джерела російського РБК в правоохоронних органах, в лікарні Насері діагностували закриту черепно-мозкову травму. Після огляду актор покинув лікарню.

Фото: Самі Насері (Getty Images)

Розслідуванням інциденту займається поліція.

Додамо, що деталі бійки стали відомі з Телеграм-каналу Mash.

За їхньою інформацією, побили актора білоруси.

"Хлопець відпочивав у барі "Войс" зі своїм братом, злегка перепив, після чого почався класичний московський (чи цілком собі паризький) махач. Самі кілька разів потрапили по обличчю, а також по руці - коли він намагався захиститися від ударів. Насері відправився додому, проспався і вже наступного ранку поїхав в лікарню, де йому обробили всі його травми", - повідомляє Mash.

При цьому наголошується, що поліція вже знайшла тих, хто побив Насері.

"Виявилося, що хлопці - приїжджі з Білорусі. Вони відпочивали в барі, але компанія за сусіднім столиком занадто шумно себе вела. Один з хлопців, Олег, підійшов до бузотерам і зробив їм зауваження, на що був злегка відправлений suce ma bite. Це і був наш герой Самі Насері. За Олежика заступився його друг Ігор, після чого і змішалися коні з людьми. Бійку вдалося розняти, причому, в процесі злегка прилетіло і офіціантці, яка потрапила в саму гущу замісу", - поділилися деталями Mash.

Нагадаємо, французький актор Самі Насері став почесним таксистом окупованого Криму. Раніше він заявляв, що його не страшать можливі санкції за відвідування Криму.

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