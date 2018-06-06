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Відомій російській співачці ФІФА заборонила виступати на ЧС-2018 через підтримку бойовиків

STYLERЗірки        06.06.2018 - 21:01
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Співачка раніше навіть виступала на окупованій території Донбасу

Російської рок-співачці Юлії Чичеріній, що підтримала терористів "Л/ДНР" на Донбасі, ФІФА заборонила виступати на фестивалі вболівальників ЧС-2018. Про це передає telegram-канал Mash.

Неофіційною причиною заборони – підтримка бойовиків на Донбасі.

Фото: Юлія Чичеріна (facebook.com juliyachicherina)

"Офіційно - через пісень на військову тематику. Неофіційно — з-за підтримки Донбасу. Сьогодні співачці прийшов лист з рішенням ФІФА. В її творчості побачили пекло, тлін і всі смертні гріхи разом. ФІФА, звичайно, поза політикою, але не в цей раз", - зазначили в telegram-каналі.

Скріншот поста (telegram.org/breakingmash)

Як передає kp.ru, 6 червня співачці прийшов лист з рішенням ФІФА, в якому повідомлялася причина рішення: "занепокоєння через репутаційних ризиків за останніх робіт цієї артистки, пов'язаної з військовими темами". У листі було посилання на один з останніх кліпів Чичеріної "На передовій".

Раніше повідомлялося, що Юлія Чичеріна виступила на окупованій території Донбасу з концертом.

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Теги: ФИФА, Чичерина
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