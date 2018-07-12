Відому голлівудську актрису обікрали на величезну суму

Шахрая, який заволодів банківською карткою актриси, вже затримали
Відому голлівудську актрису Демі Мур обікрали майже на 170 тисяч доларів. Про це повідомляє TMZ.
Зірка стала жертвою шахрая. Відомо, що 35-річний американець Девід Рід зняв з банківської картки Демі Мур 169 тисяч доларів. Шахрай звернувся до American Express з заявою, що актриса втратила свою банківську картку і хоче отримати нову. Після процедури відновлення рахунки, голлівудській актрисі відправили нову карту, яку Девід Рід зміг перехопити.
Фото: Демі Мур (Getty Images)
Чоловік витратив гроші на брендовий одяг.
Поліція вистежила шахрая завдяки камерам відеоспостереження. Зараз Девід Рід затриманий і перебуває у в'язниці Лос-Анджелеса. Прес-служба голлівудської зірки відмовилася давати коментарі з приводу цієї інформації.
Демі Мур – відома американська актриса. Одну з перших ролей зіграла в телесеріалі "Головний госпіталь" (1982-1983). У 1988 році вона зіграла свою першу головну роль у фільмі "Сьоме знамення".
Фото: Демі Мур (Getty Images)
На початку 1990-х років Демі Мур стала першою актрисою з гонораром більше 10 млн. за фільм у Голлівуді, проте в наступні роки через комерційних невдач фільмів її кар'єра зазнала значний спад.
У 1997 році актриса зіграла одну з ролей у телефільмі "якби стіни могли говорити", яка принесла їй номінацію на премію "Золотий глобус".
Раніше повідомлялося, що Олега Винника звинуватили в плагіаті за "Ніно".
Бумбокс & The Gitas презентували новий кліп