Відому російську актрису побили у дворі свого будинку

Зірку серіалу "Доярка з Хацапетівки" побив чоловік

32-річну актрису Євгенію Осіпову, яка виконала головну роль у відомому телесеріалі російсько-українського виробництва "Доярка з Хацапетівки", побив чоловік, повідомляє cosmo.ru

Побиття Осіпової відбулося у дворі її будинку в Москві (Росія). Інцидент стався під час того, як зірка серіалу спілкувалася і розпивала алкогольні напої з подругами у дворі свого будинку.

Євгенія сильно "перебрала" і одна з її подруг зателефонувала чоловікові актриси з проханням забрати Осіпову. Коли чоловік знаменитості приїхав, йому не сподобалося, що вона сильно напилася, і кинувся на дружину з кулаками.

В процесі бійки, одна з подружок вирішила захистити бідну дівчину і теж потрапила під "гарячу руку" – їй перепало кілька ударів від розгніваного чоловіка.

Фото: Евгения Осипова (nstagram.com/osipovaevgeniya_official)

Відразу після побиття Євгенія звернулася до експертів, щоб зафіксувати побої. Тепер слідчі розбираються в події.

Що ж до самої Осипової , її направили в лікарню, де у неї на тілі виявили кілька саден і діагностували струс мозку.

Нагадаємо, раніше зірку серіалу "Район Мелроуз" госпитализували відразу після виходу з в'язниці.

Рекомендуємо до перегляду: