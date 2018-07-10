Відомого голлівудського актора збила машина на Сардинії (фото)

Фото: pixabay.com

Після аварії актор був доставлений в найближчу лікарню

Відомий голлівудський актор Джордж Клуні потрапив в аварію на острові Сардинія, що в Італії. Про це повідомляє The Daily Mail.

Наголошується, що 57-річний Клуні їхав на своєму мотоциклі на знімальний майданчик, коли автомобіль марки Mercedes раптово виїхав назустріч його мотоциклу. Таким чином інцидент стався з вини водія авто.



Фото: ДТП з Клуні (twitter_comJonHaworth)

Після аварії актор був доставлений в найближчу лікарню, але незабаром зміг покинути лікувальний заклад. Ушкодження він отримав несерйозні. Клуні отримав пошкодження тазу, коліна і руки.

Фото: ДТП з Клуні (twitter.com/lanuovasardegna)

На фотографіях з місця події видно, що лобове скло автомобіля було розбите після зіткнення з Клуні.

Фото: Джордж Клуні (Getty Images)

Актор прилетів на Сардинію для зйомок серіалу "Виверт-22", де він виступив одним з режисерів і актором серіалу.

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