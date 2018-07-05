Відомий російський артист госпіталізований з інфарктом

Музикант переніс операцію

Популярний російський музикант, гітарист групи "Моральний кодекс" Микола Девлет-Кільдєєв був госпіталізований в лікарню в Москві з діагнозом "інфаркт міокарда". Музикант перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомляється на Telegram-каналі Mash.

Інформацію про стан артиста підтвердила адміністратор музичного колективу Ірина, передає телеканал "360".

Музикант переніс операцію.

"З ним все зараз нормально, у нього стабільний стан, він переведений з реанімації в палату", — розповіла вона.

"Микола - автор більшості пісень "Морального кодексу", записав з групою кілька альбомів. Також брав участь у створенні одного з альбомів гурту "Любе", - розповіли в мережі.

Скріншот (t.me/breakingmash)

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