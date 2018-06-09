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Відомий російський телеведучий налякав хворобливим зовнішнім виглядом

STYLERЗірки        09.06.2018 - 15:33
Фото: Юрій Ніколаєв (nikolaevtv.ru)
Фото: Юрій Ніколаєв (nikolaevtv.ru)

Легендарний артист розповів про причини

Легендарний російський телеведучий Юрій Ніколаєв вразив глядачів своєю неприродною худобою на церемонії вручення премії МУЗ-ТВ. Про це повідомляє російське видання "Дні.ру".

Відомий російський телеведучий Юрій Ніколаєв став володарем спеціальної премії від МУЗ-ТВ "За внесок у життя". Для отримання премії, Юрій Ніколаєв прибув до "Олімпійського" і піднявся на сцену. Глядачі відзначили, що легендарний телеведучий дуже сильно схуд і виглядає не зовсім здоровим.

Юрій Ніколаєв отримав свою нагороду – фірмову тарілочку і сказав у мікрофон: "Вітаємо".

Як повідомляє російське видання, хворобливий вигляд і худоба – це наслідок не тільки віку Юрія Ніколаєва, якому скоро виповниться 70 років, а наслідки важкого онкологічного захворювання, з яким артист бореться вже більше 12 років.

Скріншот фото (instagram.com/muztv)

На початку 2000-х у Николаєва діагностували рак кишечника. Артист почав лікування і переніс кілька складних операцій. При цьому продовжував активно працювати і зніматися в проектах ТБ без великих перерв.

"Це сталося років 12 тому. Через п'ять років стався рецидив, потім ще один. У чому причина захворювання, я не знаю", – зізнався Миколаїв у 2016 році.

Він стверджує, що протікання хвороби складне, вона то відступає, то знову повертається.

"Мені потрібно постійно перевірятися і при найменшій підозрі знову починати лікування", – зазначив Юрій Ніколаєв.

Відомо також, що мати телеведучого також померла від раку.

Юрій Ніколаєв підкреслює, що прийняти новину про хворобу було нелегко і це змусило його переглянути свої погляди на життя. Артист упевнений, що як би не було страшно, головне – не здаватися.

До речі, на вручення премії МУЗ-ТВ Собчак підпалили під час виступу.

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Теги: ведущий, муз-тв, болезнь
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