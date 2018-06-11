Відомий російський телеведучий отримав громадянство Ізраїлю

Така інформація з'явилася в росЗМІ

Відомий російський телеведучий, шоумен, актор Іван Ургант офіційно став громадянином Ізраїлю і нових репатріантів. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що ведучий отримав посвідчення особи громадянина Ізраїлю у відділі по прийому нових репатріантів прямо в аеропорту Бен-Гуріон 10 червня.

Процедуру отримання громадянства він проходив разом з дружиною Наталею Кікнадзе і дочками.

Фото: Іван Ургант з дочками (instagram.com/urgantcom)

У свою чергу, Ургант на своїй сторінці в Іnstagram спростував цю інформацію. Він заявив, що дійсно був в Ізраїлі, але залишається громадянином РФ.

"Я дійсно поїхав в Ізраїль... На два дні. Тут поховані жінки, які мене виховали і яких я дуже люблю – моя прабабуся і моя тітка. Я залишаюся громадянином Росії, дуже люблю свою країну і виїжджати з неї не збираюся", - написав шоумен.

Іван також попросив не поширювати чутки про його "еміграції".

"З поваги до моєї сім'ї прошу: не лякайте мою бабусю Ніну Миколаївну моєю міфічною еміграцією!" – підсумував ведучий.

Скріншот поста (instagram.com/urgantcom)

У ЗМІ додали, що ізраїльський закордонний паспорт ("даркон") входить до двадцятки найсильніших паспортів світу. За даними на травень 2018 року, він займає 19-е місце в світовому рейтингу паспортів, що дають максимальну свободу пересування.

Росія в цьому рейтингу займає лише 47-ю позицію. Володарі закордонного паспорта Ізраїлю можуть вільно відвідувати на 43 країни більше, ніж власники паспорта РФ.

Раніше повідомлялося, що відомий російський актор і футбольний уболівальник Михайло Боярський жорстко принизив збірну РФ напередодні чемпіонату світу з футболу.

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