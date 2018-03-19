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Відомий український шоумен "сфотографувався" з Вікторією Бекхем (фото)

STYLERЗірки        19.03.2018 - 16:19
Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)
Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)

Ведучий нібито побував в примірочній з Вікторією

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Анатолій Яцечко), випадково потрапив на фото знаменитої Вікторії Бекхем.

Ведучий нібито став частиною стильного фото, яке дружина Девіда Бекхема опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Вікторія Бекхем демонструвала своїм фоловерам речі з нової колекції власного бренду. Фото було зроблено в примірювальній бутіка Victoria Beckham.

"Випадково потрапив у кадр до Вікторії Бекхем. Он я з телефоном. Тільки Девіда Бекхема не відзначайте. Не хочу цих з'ясувань", – жартома написав український шоумен на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/anatoliyanatolich)

Шанувальники Анатолія Анатоліча оцінили цікавий знімок, назвавши його "жартом тижня".

Фото: Анатолій Анатоліч (instagram.com/anatoliyanatolich)

Більшість передплатників провідного не повірили, що на фото насправді зображений Анатолій.

Скріншот коментарів (instagram.com/anatoliyanatolich)

Нагадаємо, що стало відомо, чому госпіталізували зірку "Сватів".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Виктория Бекхэм, Анатолий Анатолич
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