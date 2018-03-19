Відомий український шоумен "сфотографувався" з Вікторією Бекхем (фото)

Ведучий нібито побував в примірочній з Вікторією
Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Анатолій Яцечко), випадково потрапив на фото знаменитої Вікторії Бекхем.
Ведучий нібито став частиною стильного фото, яке дружина Девіда Бекхема опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Вікторія Бекхем демонструвала своїм фоловерам речі з нової колекції власного бренду. Фото було зроблено в примірювальній бутіка Victoria Beckham.
"Випадково потрапив у кадр до Вікторії Бекхем. Он я з телефоном. Тільки Девіда Бекхема не відзначайте. Не хочу цих з'ясувань", – жартома написав український шоумен на своїй сторінці в Instagram.
Скріншот поста (instagram.com/anatoliyanatolich)
Шанувальники Анатолія Анатоліча оцінили цікавий знімок, назвавши його "жартом тижня".
Фото: Анатолій Анатоліч (instagram.com/anatoliyanatolich)
Більшість передплатників провідного не повірили, що на фото насправді зображений Анатолій.
Скріншот коментарів (instagram.com/anatoliyanatolich)
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