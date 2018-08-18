"Як швидко ростуть діти": Фреймут підкорила мережу архівних фото з донькою

Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Фотознімок вже підкорив мережу

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут показала підписникам архівне фото зі своєю дочкою Златою Мітчелл. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Як швидко ростуть діти. А Ваші?", - сказала вона.

Звернемо увагу, що пост телеведучої менш ніж за добу зумів підкорити мережу, набравши понад 25 тисяч лайків і близько півтора сотень коментарів.

Фото: Ольга Фреймут з донькою Златою (instagram.com/freimutolia)

"Дуже швидко. Я навіть не встигаю насолодитися кожною миттю", - сказала користувач Олена Каткаленко.

"Дуже-дуже швидко. І що робити, коли твоєї дочки майже 15 і вона не чує нас", - уточнила юзер Юлія Каляненко.

"Наші ще швидше", - сказала користувач Вікторія Луценко.

"О, яка Злата тут маленька", - підкреслила юзер Слава Красовська.

"Так швидко ростуть. Я народила сина, думала: та що там. Буду міняти чоловічки, поки пройде. Це так довго. А зараз синові 4,9 і думаєш: ого, скоро в перший клас", - сказала юзер Анастасія Вержиковська.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, Ольга Фреймут нещодавно анонсувала вихід свого нового шоу "Оля", в якому розшукує свої хейтерів. Вона вирішила особисто боротися зі своїми кривдниками і розповіла про новий проект.

Також ми писали про те, що Оля Фреймут зустріла свого кривдника і вручила йому квіти.

Раніше Фреймут у трамваї роздавала пенсіонеркам курей-гриль і подушки.

Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізорі (video.rbc.ua)