"Як швидко ростуть діти": Фреймут підкорила мережу архівних фото з донькою

Фотознімок вже підкорив мережу
Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут показала підписникам архівне фото зі своєю дочкою Златою Мітчелл. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Як швидко ростуть діти. А Ваші?", - сказала вона.
Звернемо увагу, що пост телеведучої менш ніж за добу зумів підкорити мережу, набравши понад 25 тисяч лайків і близько півтора сотень коментарів.
Фото: Ольга Фреймут з донькою Златою (instagram.com/freimutolia)
"Дуже швидко. Я навіть не встигаю насолодитися кожною миттю", - сказала користувач Олена Каткаленко.
"Дуже-дуже швидко. І що робити, коли твоєї дочки майже 15 і вона не чує нас", - уточнила юзер Юлія Каляненко.
"Наші ще швидше", - сказала користувач Вікторія Луценко.
"О, яка Злата тут маленька", - підкреслила юзер Слава Красовська.
"Так швидко ростуть. Я народила сина, думала: та що там. Буду міняти чоловічки, поки пройде. Це так довго. А зараз синові 4,9 і думаєш: ого, скоро в перший клас", - сказала юзер Анастасія Вержиковська.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Нагадаємо, Ольга Фреймут нещодавно анонсувала вихід свого нового шоу "Оля", в якому розшукує свої хейтерів. Вона вирішила особисто боротися зі своїми кривдниками і розповіла про новий проект.
Також ми писали про те, що Оля Фреймут зустріла свого кривдника і вручила йому квіти.
Раніше Фреймут у трамваї роздавала пенсіонеркам курей-гриль і подушки.
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