"Як дістатися в інше місто?" Дантес розповів про свою подорож

Фото: Дмитро Дантес (facebook.comVladimir Dantes)

У артиста тепер з'явилося кілька зайвих квитків

Відомий співак Володимир Дантес розповів про те, як намагався дістатися з Києва в Харків на день народження матері. Про це Дантес написав на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Дантес, чоловік відомої співачки Наді Дорофєєвої, написав історію про те, як він планував поїхати в Харків на вихідних, щоб привітати маму з днем народження. Спочатку співак планував поїхати поїздом Інтерсіті.

"Як дістатися в інше місто, якщо ти дебіл? Отже, почалася ця історія в п'ятницю. У мами день народження і я хотів на вихідні приїхати до Харкова, щоб відсвяткувати разом з нею. Перше, що прийшло в голову - Інтерсіті. Вранці виїхав і вдень вже на місці. Я зателефонував своєму кумові і запропонував поїхати зі мною. Він окнул. Взяв його дані і гайда на сайт купувати квитки. Купив. Подивився, виявилося купив на вечір. Чекнув сайт ще раз, зрозумів, що ранкових рейсів немає", - написав Дантес.

Наступний варіант, який розглядав співак – це дістатися до Харкова літаком.

"Варіант №2. Літаком. Заходжу в Skyscanner, квиток коштує 50$. Кум окнул. Поки я вбивав дані, кум подзвонив і сказав, що йому призначили на суботу зустріч і він не може. Стер його дані. Купив собі квиток. Квиток прийшов на пошту. Тепер я володар місця на рейсі Київ-Харків на 28 вересня! Я ж кажу, що дебіл", - повідомив артист.

Третій варіант, який він вибрав – це спеціальний сервіс по пошуку і доставці квитків.

"Варіант №3. Консьєрж сервіс. Передзвонює консьєрж і каже, що все супер і є квиток на завтра. Ставлю логічне запитання: "Скільки коштує?" Відповідь: "4200 грн". Я: "Економ?!" Консьєрж: "Так". Я: "В Харків?!" Консьєрж: "Так". Я в поту хапаюся за серце і кажу, що подумаю", - зізнався співак.

В кінці свого поста Володимир Дантес повідомив, що в Харків він поїхав на автомобілі.

"Коротше, я поїхав на машині. Це мені обійшлося в 4 рази дешевше, ніж на літаку, а на руках у мене квитки на поїзд на вечір та квиток на літак на 28 вересня", - зазначив артист.

Скріншот поста (instagram.com/vladimirdantes)

До речі, нещодавно Володимир Дантес і Надя Дорофєєва відпочивали на Балі.

А раніше ми писали про те, як збираються відзначати свою річницю весілля Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Відео: РБК-Україна