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"Як Клеопатра": Каменських запідозрили в ненатуральності (відео)

STYLERЗірки        27.03.2018 - 20:25
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка поділилася черговим відвертим відео

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, нещодавно з'явилася в новому образі. Однак шанувальники запідозрили, що зірка використовує перуку. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавиця поділилася новим відео, яке зняла у ванній.

"Так незвично з такою зачіскою, але мені так подобається! А ви що скажете?" – запитала зірка.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники запідозрили, що Каменських носить перуку.

Відео прокоментували багато користувачів мережі:

"Перука".

"Перука. З твоїми краще ".

"Це перука".

"Дуже видно, що це перука".

"Виглядаєш як Клеопатра. Мені подобається ".

"І я думаю, що це перука!".

"А мені подобалося з кучерями більше!".

"Добре,але це лише перука, кучері також красиво".

"Перука, одразу видно".

"Чого ж вона в душ з перукою пішла".

"Ех, чекав, коли рушник випадково розв'яжеться".

"Прикольно, але все ж сподіваюся, що це перука, твої кучері - бренд".

"Це її волосся?".

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Варто відзначити, що через деякий час після відео, співачка опублікувала фото, на якому її кучеряве волосся тієї ж довжини, що і раніше.

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Також співачка використовувала перуку, щоб побути блондинкою в новому кліпі.

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Раніше повідомлялося, що Каменських представила новий запальний кліп.

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Теги: Настя Каменських
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