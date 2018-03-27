"Як Клеопатра": Каменських запідозрили в ненатуральності (відео)

Зірка поділилася черговим відвертим відео
Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, нещодавно з'явилася в новому образі. Однак шанувальники запідозрили, що зірка використовує перуку. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавиця поділилася новим відео, яке зняла у ванній.
"Так незвично з такою зачіскою, але мені так подобається! А ви що скажете?" – запитала зірка.
Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники запідозрили, що Каменських носить перуку.
Відео прокоментували багато користувачів мережі:
"Перука".
"Перука. З твоїми краще ".
"Це перука".
"Дуже видно, що це перука".
"Виглядаєш як Клеопатра. Мені подобається ".
"І я думаю, що це перука!".
"А мені подобалося з кучерями більше!".
"Добре,але це лише перука, кучері також красиво".
"Перука, одразу видно".
"Чого ж вона в душ з перукою пішла".
"Ех, чекав, коли рушник випадково розв'яжеться".
"Прикольно, але все ж сподіваюся, що це перука, твої кучері - бренд".
"Це її волосся?".
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Варто відзначити, що через деякий час після відео, співачка опублікувала фото, на якому її кучеряве волосся тієї ж довжини, що і раніше.
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Також співачка використовувала перуку, щоб побути блондинкою в новому кліпі.
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Раніше повідомлялося, що Каменських представила новий запальний кліп.
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