"Як шматок бетону": друг принца Чарльза розкритикував весільну сукню Меган Маркл

Дизайнер інтер'єрів Ніки Хаслам жорстко розкритикував сім'ю дружини принца Гаррі

Друг принца Чарльза - дизайнер інтер'єрів Ніки Хаслам невтішно відгукнувся про весільне вбрання дружини його сина, принца Гаррі, Меган Маркл, а також грубо висловився на адресу її рідних. Про це повідомляє The Sun.

У своєму недавньому інтерв'ю Хаслам розкритикував дизайнерське плаття від будинку моди Givenchy, яке було надіто на Меган Маркл в день її весілля з принцом Гаррі. На його думку, воно було недостатьньо хорошим і взагалі погано виглядало на ній.

"Мені не дуже сподобалася її плаття. Крім усього іншого, воно погано на ній сиділо. Його потрібно було пошити з більш тонкого матеріалу. Воно виглядало, як шматок бетону", - поділився своєю думкою дизайнер.

Крім цього дизайнер вкрай неприємно висловився про родичів Меган. Він заявив, що вони занадто прості для того, щоб бути членами королівської сім'ї. Особливо різко Ніки висловився на адресу батька Меган – він просто обізвав його "величезним шматком". Ймовірно, так Хаслам його "охрестив" з-за скандального висловлювання, кинутого батьком Маркл на адресу королеви Єлизавети II. Єдина, кого "помилував" Ніки Хаслам - це мама герцогині Сассекской.

"Родичі Меган дуже вже прості. І було б жахливо, якби на весіллі з'явився цей величезний шматок. Члени королівської родини поняття не мають, як з ним боротися. Єдина порядна людина в сім'ї Меган - її мама Дорія", - сказав Ніки Хаслам.

До речі, раніше батько Меган Маркл різко висловився на адресу королеви Великої Британії.

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