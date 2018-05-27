"Як у мами": в мережі оцінили підростаючу дочку Віри Брежнєвої (фото)

Віра Брежнєва опублікувала фото з підрослою дочкою Сарою

Популярна українська поп-виконавиця Віра Брежнєва має дві дочки. З молодшою дочкою Сарою, яка з'явилася у шлюбі з Михайлом Кіперманом, співачка опублікувала свіжий знімок в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки висловили захоплення зовнішністю підростаючої дочки Віри Брежнєвої і вказали на неймовірну схожість з мати.

На фотографії зображені 36-річна Віра і 8-річна Сара Брежнєви, одягнені в чорні сукні. На знімку мама і дочка посміхаються.

Фото: (instagram.com/ververa)

"Ось з таким настроєм зустрічаємо день чого і вам бажаємо", — підписала фотографію артистка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/ververa

Більшість шанувальників побажали гарного настрою і висловили захоплення спільним знімком. Користувачі мережі помітили "копію" Віри Брежнєвої в її доньці, прокоментувавши жіночність фігури підростаючої Сари.

"Схожа на маму", "Дві красуні!", "Розумники і красоточки))))!", "Шикарні коліна, як у мами", "Обожнюю щасливих людей!!!", "Такі гарненькі", "Красивий настрій", "Усмішки схожі)", "Підросте подорослішає ще якою красунею буде)))", "Я вам бажаю ще маленького хлопчика в компанію", "Дійсно цікава зовнішність дівчинки. Не банальна лялькова, а неординарна. Не всі відомі красуні схожі на клонів один одного", — пишуть користувачі Instagram.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/ververa

Але всім не догодиш: хейтери паралельно висміяли зовнішність підростаючої зміни, назвавши її "непривабливою" і "страшненькою".

"Яка дочка у неї м'яко кажучи неприваблива. Таку довго пластикам доведеться виправляти", "Дочка страшненька!", "І мати і дочка страшненькі", — пишуть інші користувачі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/ververa

До речі, відома українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" і дружина композитора Костянтина Меладзе Віра Брежнєва вразила шанувальників нестандартним кольором волосся. Зірка поділилася яскравими знімками з незвичайній фотосесії на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Відео: video.rbc.ua