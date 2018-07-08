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"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова

STYLERЗірки        08.07.2018 - 12:50
Фото: Лія Ахеджакова (facebook.com theatreofnation)
Фото: Лія Ахеджакова (facebook.com theatreofnation)

Акторка підтримала українця

Російська артистка театру і кіно Лія Ахеджакова звернулася до росіян з проханням не залишатися байдужими до проблеми українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується владою в РФ. Актриса обурилася тим, що в РФ проходить чемпіонат світу з футболу в той час, як Сенцов голодує вже другий місяць.

"Що відбувається? Як нам не соромно? Під завісою цієї наркоти, цього мундіалю, загальних веселощів, радістю перемоги. Населення виявилося готовим прийняти з розпростертими обіймами весь світ... Але тихенько, тихенько, за віконницями, під килимом людина вже 54-й день голодує", - сказала Ахеджакова.

Артистка нагадала, що Європарламент вимагає негайно звільнити політичних в'язнів.

"Європарламент майже одноголосно, там 480 голосів, вимагає від Росії визнати, що це політв'язні і негайно їх звільнити! Ми входимо у всі ці ПАРЄ, ОБСЄ... Але нас це не турбує, що у нас футбол... Нам відмовляють мужність, чесність, порядність", - підсумувала актриса.

Відео розмітила видання "Радіо Свобода".

 

Нагадаємо, що 6 липня у Москві відбувся концерт за участю російських зірок підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. В акції брали участь такі артисти, як Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Віктор Шендерович.

Скільки українських політв'язнів в РФ

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Теги: Олег Сенцов, Лия Ахеджакова
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