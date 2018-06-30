"Як у Полякової": американську співачку звинуватили в крадіжці образу (фото)

Американська співачка примірила образ, ідентичний "жар-птиці" Олі Полякової

Американська поп-виконавиця Кеті Перрі для того, щоб пройтися по червоній доріжці наділа образ від Versace. На жаль, наряд не виявився оригінальним, так як раніше у схожому з'явилася українська артистка Оля Полякова на врученні музичної премії "Жар-птиця 2018". Схожість образів двох естрадних зірок різних континентів помітили в соціальній мережі Instagram.

"А ми плачемся, що ми гірше!" — написала Оля Полякова на своїй сторінці.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

У коментарях користувачі не оцінили образ американської артистки, назвавши Кеті Перрі куркою. У переважній більшості фанати віддали перевагу образу Суперблондинки.

"Стрьом який. Вона ж красива стильна дівчина, але тут вийшла просто жахливо", "Ахахахах, мама", "Оля - Ви шикарні!", "Ні, ми не гірші! Ми крутіше!", "Та ми в 100 000 разів краще!!! У нас є Оля!!! Наш скарб!!!", "Ольга, Ви шикарна і неповторна", "Полякова найкраща!!!", "ОЛЯ ТОП!!!!!!! ОЛЯ ONE LOVE!!!!!!! Неповторна", "Кеті як курка. Оля, як завжди, красуня, обожнюю", "Зате ми вище!", "Ми найкращі!!!)", "Katy Perry взяла приклад від Полякової", — написали користувачі мережі в коментарях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/polyakovamusic

Фото: (instagram.com/katyperry)

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry) 8 Тра 2018 р. о 10:51 PDT

Відео: (instagram.com/katyperry)

Нагадаємо, що новий кліп української поп-виконавиці Олі Полякової на пісню "Королева ночі" подивилися двоє американців і поділилися своїми враженнями. Афроамериканці відразу відзначили, що кліп Полякової їм нагадує атмосферу 70-х, а стиль її пісні — Кеті Перрі.

Відео: (video.rbc.ua)