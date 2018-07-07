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"Як сонечко": Сергій Безруков похвалився фото підрослої доньки

STYLERЗірки        07.07.2018 - 01:03
Фото: Сергій Безруков (instagram.com/s_bezrukov)
Фото: Сергій Безруков (instagram.com/s_bezrukov)

Актор поділився рідкісним знімком

Відомий російський актор Сергій Безруков поділився новим фото своєї підрослої доньки Маші, зробивши новий пост на своїй сторінці в Instagram.

Артист не дуже любить публікувати фотографії дітей у соцмережах, але останнім часом він все частіше ділиться своєю радістю з шанувальниками. 4 липня у доньки Сергія було день народження. Їй виповнилося 2 роки.

Фото: донька Сергія Безрукова (instagram.com/s_bezrukov)

"Нашій Марійці сьогодні два роки! Вітаємо! УРА!" – підписав публікацію актор.

Шанувальники тут же стали щиро вітати актора.

"Здоров'я красуні і щастя! Вітаємо з днем народження!", "Як сонечко", "Вітаємо", - написали фанати Сергію.

Скріншот коментарів (instagram.com/s_bezrukov)

Варто відзначити, що в 2016 році Сергій офіційно одружився на Ганні, залишивши свою першу дружину Ірину після 15-річного шлюбу. У тому ж році у пари народилася дочка Марія.

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Теги: Сергій Безруков, дочь, фото
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