"Як сонечко": Сергій Безруков похвалився фото підрослої доньки

Актор поділився рідкісним знімком
Відомий російський актор Сергій Безруков поділився новим фото своєї підрослої доньки Маші, зробивши новий пост на своїй сторінці в Instagram.
Артист не дуже любить публікувати фотографії дітей у соцмережах, але останнім часом він все частіше ділиться своєю радістю з шанувальниками. 4 липня у доньки Сергія було день народження. Їй виповнилося 2 роки.
Фото: донька Сергія Безрукова (instagram.com/s_bezrukov)
"Нашій Марійці сьогодні два роки! Вітаємо! УРА!" – підписав публікацію актор.
Шанувальники тут же стали щиро вітати актора.
"Здоров'я красуні і щастя! Вітаємо з днем народження!", "Як сонечко", "Вітаємо", - написали фанати Сергію.
Скріншот коментарів (instagram.com/s_bezrukov)
Варто відзначити, що в 2016 році Сергій офіційно одружився на Ганні, залишивши свою першу дружину Ірину після 15-річного шлюбу. У тому ж році у пари народилася дочка Марія.
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