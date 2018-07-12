"Як свій член сім'ї": Зеленський пройшовся по нічному місту в халаті і сімейках

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Фани Зеленського пожартували, мовляв, коли б ще актор зміг пройтися по місту в трусах-шортах

Найпопулярніший "слуга народу", український комік Володимир Зеленський продовжує балувати своїх шанувальників закуліссям зйомок свого нового дітища – комедії "Я, ти, він, вона" під грифом романтична і сімейна. Одну з головних ролей фільму якраз грає Зеленський. На майданчику разом з ним також працюють – актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, телеведуча і актриса Настя Коротка.

На даний момент команда студії "Квартал 95" активно знімають новий фільм, який повинен з'явитися на великих екранах вже в кінці грудня 2018 року.

Поки що актори діляться яскравими фотографіями зі своїми шанувальниками і показують, як проходить знімальний процес.

Володимир Зеленський і Настя Коротка під час зйомок комедії "Я, ти, він, вона" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Так, Володимир Зеленський на своїй instagram-сторінці нещодавно опублікував серію фотографій з нічної зйомки. На фото разом з ним – його колега Настя Коротка. Актор зізнався, що всі втомилися, але зйомку потрібно продовжувати.

При цьому Зеленський з'явився в досить комічному і "життєвому" образі: в халаті, розтягнутій футболці і сімейках. Взутий актор в кеди.

Настя Коротка також одягнута по-домашньому: у спортивних штанях, футболці і тапочках.

"Ніч. Зйомка. Всі Втомилися. Але в кадрі потрібно посміхатися. Працюємо!" – підписав серію фотографій Зеленський.

Володимир Зеленський і Настя Коротка знімаються у фільмі "Я, ти, він, вона" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Підписники Зеленського встигли трохи пожартувати над його новим образом. Багато ж побажали вдалого знімального процесу і зізналися, що вже дуже хочуть подивитися новинку.

"Вовка в халаті - це вже практично як свій член сім'ї. Народна, рідна людина", - посміхається podnebomodessy.

"А потім думають, що артисти - найкраща професія! Звичайно, вдома на дивані...." – пише lukianets.inna.

"Зеленський, ви самий стильний, модний образ, вам йде, можна і на подіум, молодчинка у всіх сенсах", - захоплюється innafomenco.

"О! Якщо там ще й Коротка, буде весело!" – зазначає voronova_irisa.

"Коли ще походити, хоч і вночі, по місту та в труселях, як не на зйомках", - посміхається vadimkladkovoi.

"Заліковий халат", - сміється veter1904.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Романтична комедія розповідає про просто-непрості сімейні відносини. Головні герої – Максим і Яна – прожили 10 років в шлюбі. Однак незабаром пара вирішила розлучитися і спробувати відшукати нове щастя, але вже поза шлюбом. Героями їх нових відносин стали Борис і Олена.

Проте доля підкидає Максимові і Яні місяць для примирення, перш ніж вони остаточно розлучаться. Подружжя вперше за 10 років спільного життя влаштовують справжній скандал. І раптом пара розуміє, що якщо б вони раніше влаштовували такі догани, то, можливо, все в їх сімейному житті склалося б інакше.

Зазначимо, раніше був озвучений наступний каст головних акторів: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудіте. Однак зараз на знімальному майданчику замість Агне знімається Настя Коротка.

Настя Коротка і Володимир Зеленський під час зйомок комедії "Я, ти, він, вона" (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Надя Дорофєєва, Євген Кошовий і Агне Грудите під час зйомок тизер фільму "Я, ти, він, вона" (фото: tsn.ua)

Зазначимо, що Володимир не перший раз дивує своїх шанувальників несподіваним перевтіленням. Раніше STYLER вже писав, як Зеленський приміряв на себе образ "індійського самурая". Більш того, тоді актор навіть з'явився з вусами.

Володимир Зеленський: цікаві факти (відео: STYLER)