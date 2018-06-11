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"Як витримане вино": Настя Каменських розповіла про чоловіка своєї мрії (відео)

STYLERЗірки        11.06.2018 - 20:00
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла про своє особисте життя

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом NK, зізналася, про якого чоловіка вона мріє. Про це зірка розповіла у міні-інтерв'ю журналісту Максу Назарову.

Скріншот поста (facebook.com/maks.nazaroff)

Настя зазначила, що хоче вийти за чоловіка, який, як мінімум, на п'ять років старший за неї.

За її словами, всі чоловіки - діти, тому краще всього будувати стосунки зі старшими представниками сильної статі.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Я люблю чоловіків старшого віку. Як мінімум, років на п'ять. Чоловіки - вони як діти. Якщо мені 31, якщо я виберу собі однолітка, то... Я хочу, щоб він був як витримане вино. Мій секс-символ - це Шон Коннері", - каже співачка.

На жартівливе запитання журналіста, чому її секс-символ не Олег Винник, Настя сказала, що він теж і додала, що дуже любить Винника.

Каменських також відповіла на питання, які відносини її пов'язують з Потапом і коли ж вона вийде заміж.

"Я знаю, що всіх дуже цікавить моє особисте життя. Вони всі думають, гадають, страждають, тому що не можуть зрозуміти – Потап не Потап, Федя не Федько, Вася не Вася. Мені подобається гратися зі своїми шанувальниками. Але це проблема, тому що, коли ти це все показуєш і розповідаєш – воно все валиться. Насправді у мене немає ніяких секретів, я просто не хочу відповідати на якісь прямі питання і конкретно призводити за руку", - зізналася Настя.

Раніше повідомлялося, що спокуслива Настя Каменських блиснула розкішними формами.

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Теги: Настя Каменських
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