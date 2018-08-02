"Яка краса": Наталія Могилевська святкує день народження

У співачки сьогодні свято
Сьогодні, 2 липня, у відомої української співачки Наталії Могилевської день народження. Їй виповнилося 43 роки. З цього приводу зірка вже опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, похвалившись гарним подарунком.
На знімку Наталя Могилевська радісно позує з букетом розкішних червоних троянд.
"Починаю приймати привітання", - підписала публікацію співачка.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники вже встигли привітати знаменитість і побажати їй всього найкращого.
"Яка краса! Мої найкращі побажання",
"З Днем Народження, Наталочко. просто будьте щасливі, любіть і будьте коханими, звичайно ж, здоров'я і натхнення, здійснення мрій",
"Мільйон червоних троянд",
"Вселенської любові і самого міцного здоров'я",
"Вітаємо з днем народження! Творчого натхнення і жіночого щастя",
"Вітаю. Невичерпної енергії",
"З Днем народження Вас! Здоров'я, щастя і любові", - написали передплатники в коментарях.
Скріншоти коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
До речі, Наталя Могилевська підкорила фанатів новим незвичайним луком.
Слід уточнити, що на опублікованому фото Могилевську можна помітити в червоній спортивній кофті і шапці такого ж кольору. Це стало причиною того, що фанати виконавиці порівняли її з дружиною легендарного футболіста Девіда Бекхема.
Як повідомлялося раніше, українська народна артистка, співачка, автор книг і учасниця талант-проектів Наталя Могилевська вирушила на виступ в Одесу. Виконавиця періодично публікує фотографії, на яких демонструє ідеальні форми на пляжі.
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