"Яка ніжність": Даша Астаф'єва поділилася романтичним фото

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка позує разом з коханим

Відома українська співачка, екс-учасниця гурту "Nikita", український секс-символ Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками зворушливими фотографіями зі своїм коханим. Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Скріншот (instagram.com/da_astafieva)

На фото зірка позує разом зі своїм цивільним чоловіком Артемом Кімом на тлі заходу. Пара сидить в обнімку і ніжно цілується.

Користувачів мережі захопилися знімками співачки.

Скріншот (instagram.com/da_astafieva)

"Збережіть цей стан невагомості. Бережіть свою любов", - пишуть вони.

"Бережіть один одного", - побажали в мережі.

"Як мило і ніжно. Нехай так буде завжди", - відзначили користувачі.

"Дуже красива пара", - захопилися в коментарях.

"Яка ніжність", - написали в мережі.

До речі, Даша Астаф'єва розповіла про відхід з гурту NikitA.

Астаф'єва пішла з гурту в вересні 2017 року. У колективі вона співала 10 років, але формат співпраці перестав її влаштовувати.

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