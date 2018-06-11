"Які милі": Каменських показала, хто засинає на її грудях (фото)

Співачка поділилася з шанувальниками домашнім знімком
Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, показала, хто засинає на її грудях. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавиця поділилася знімком зі своїм улюбленцем.
На фото на грудях у зірки відпочиває маленька біла і пухнаста собака. На знімку Каменських без макіяжу в домашній обстановці.
"#mymimi #itslove (Моя Мімі. Це любов)", - написала співачка.
Фото: Настя Каменських та її пес (instagram.com/kamenskux)
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Які милі".
"Вона супер".
"Ех, Настя, заміж вже пора".
"О! Яка милота".
"Настюша, така мила і ніжна".
"Дуже гарні".
"Собачка милаха. І ти, Настя, теж нічого".
"Виглядаєш на мільйон".
"Милашка".
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
До речі, Настя Каменських розповіла про чоловіка своєї мрії.
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