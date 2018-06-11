"Які милі": Каменських показала, хто засинає на її грудях (фото)

Співачка поділилася з шанувальниками домашнім знімком

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, показала, хто засинає на її грудях. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавиця поділилася знімком зі своїм улюбленцем.

На фото на грудях у зірки відпочиває маленька біла і пухнаста собака. На знімку Каменських без макіяжу в домашній обстановці.

"#mymimi #itslove (Моя Мімі. Це любов)", - написала співачка.

Фото: Настя Каменських та її пес (instagram.com/kamenskux)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Які милі".

"Вона супер".

"Ех, Настя, заміж вже пора".

"О! Яка милота".

"Настюша, така мила і ніжна".

"Дуже гарні".

"Собачка милаха. І ти, Настя, теж нічого".

"Виглядаєш на мільйон".

"Милашка".

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, Настя Каменських розповіла про чоловіка своєї мрії.

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