Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Які милі": Каменських показала, хто засинає на її грудях (фото)

STYLERЗірки        11.06.2018 - 21:48
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася з шанувальниками домашнім знімком

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, показала, хто засинає на її грудях. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавиця поділилася знімком зі своїм улюбленцем.

На фото на грудях у зірки відпочиває маленька біла і пухнаста собака. На знімку Каменських без макіяжу в домашній обстановці.

"#mymimi #itslove (Моя Мімі. Це любов)", - написала співачка.

Фото: Настя Каменських та її пес (instagram.com/kamenskux)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Які милі".

"Вона супер".

"Ех, Настя, заміж вже пора".

"О! Яка милота".

"Настюша, така мила і ніжна".

"Дуже гарні".

"Собачка милаха. І ти, Настя, теж нічого".

"Виглядаєш на мільйон".

"Милашка".

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, Настя Каменських розповіла про чоловіка своєї мрії.

Що ви не знали про NК? (відео: STYLER.rbc.ua)

"Українська Бейонсе": спокуслива Настя Каменських блиснула розкішними формами Свято на двох: з'явилося яскраве відео з дня народження Потапа і Каменських
Теги: Настя Каменських
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся