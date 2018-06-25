Від Каменських до Міддлтон: топ-15 зірок, які найбільше цікаві українцям

Настя Каменських, Олег Вінник, Регіна Тодоренко (колаж РБК-Україна)
Пропонуємо вам ознайомитися з переліком знаменитостей, які користуються популярністю серед українських читачів
Читачі втомилися від політичних новин. Вони воліють одержувати з мережі більш позитивний, "лайфовий" контент з обов'язковим супроводом великої кількості візуала. Одними з найбільш популярних матеріалів є новини про зірок шоу-бізнесу. Такою думкою поділилася зі Styler головний редактор сайту LeMonade.style Олеся Діденко, яка в червні 2018 року була визнана одним з кращих головредів країни за версією престижної премії PRESSZVANIE.
Проаналізувавши статистку власного ресурсу, Діденко розповіла, які з них найбільше цікаві українцям.
Алеся Діденко. Фото: facebook.com/dalesyalesya
"Я працювала в найбільш відвідуваних інтернет-виданнях країни (як з переважанням чоловічої аудиторії, так і жіночої) і досвід показує, що розділи порталів про зірок – є одними з самих читаних. Іноді можна кілька годин витратити на написання корисної, ємної статті – вона і ста переглядів не набере, навіть на сайті мільйоннику. А іноді й п'ятнадцяти хвилин не витратиш на замітку про фотосесію у яскравих купальниках черговий зоряної красуні, як вона, як прийнято виражатися у нас з колегами, "зірве трафік", - розповідає Олеся.
Завдяки великій кількості мікроблогів в мережі, а також зв'язків з PR-агентами знаменитостей, у Діденко і її команди є можливість оперативно отримувати інформацію про життя зірок, і також оперативно видавати свіжі новини читачам.
"Багатьом колегам, незважаючи на добрі стосунки, доводиться відмовляти в публікації релізів про їх артистів, адже знаю, що матеріал даної селебріті не буде читатися. Тому, у мене є свій список найпопулярніших зірок, який сформувався через роки. Новини про даних знаменитостей завжди приносять сайту все більше відвідувань, а українські читачі отримують той контент, який справді бажають", - резюмувала головред та поділилася своїм топом найулюбленіших українських зірок:
- Настя Каменських і Потап. Читачі з цікавістю стежать за новинами про нібито службовий роман зірок, люблять сміливі фото екс-солістки дуету "Потап і Настя" і дізнаватися все більше подробиць про підлеглих Потапа (так, це Надя Дорофєєва, Мішель Андраде та інші проекти продюсера).
- Віра Брежнєва. Новини про екс-учасницю групи "ВІА Гра" і дружину Костянтина Меладзе завжди читабельні. В цілому, як і про інших колишніх і теперішніх солісток колективу. А чого варті їхні відверті кадри в Instagram!
- Учасниці шоу "Холостяк". Втім як і всі новини, пов'язані з проектом. Так, шоу не втрачає інтерес, навіть через вісім сезонів.
- LOBODA. Несподівана новина про другу вагітність зірки буквально ошелешила її фанатів. Ім'я щасливого тата так і залишається загадкою. Таємницею є і те, скільки все-таки годин у добі у знаменитості, адже неможливо пояснити, коли вона встигає бути мамою і так активно гастролювати.
- Регіна Тодоренко, Леся Нікітюк і шоу "Орел і Решка". Програма популярна як серед домогосподарок, так і постійно зайнятих бізнес-вумен. Погодьтеся, тревел-шоу має легку подачу, дає можливість побачити світ сидячи на дивані, а чарівні ведучі відрізняються відмінним почуттям гумору і... яскравими кадрами в мікроблогах.
- Тіна Кароль. Артистка з багаторічним стажем роботи на сцені має колосальну підтримку аудиторії, її пісні змушують серце битися частіше, а новини про нові проекти розходяться, як пиріжки.
- Ані Лорак. В 2014 році багато українців почали негативно відноситися до зірки, яка стала більше виступати в Росії. Однак в останні роки знаменитість гастролює за межами СНД, радує шанувальників кадрами, зробленими в столиці, а також пляжними фото, які не залишають байдужими читачів.
- Катя Осадча. Останні роки українці спостерігали стрімкий розвиток службового роману телеведучої з її колегою – Юрієм Горбуновим. Проект "Голос країни" дуже згуртував зірок, які розсекретили свої відносини тільки після народження спільної дитини.
- Наталія Могилевська. Зміни в зовнішності 42-річної зірки помітили навіть ледачі. Знаменитість мотивує шанувальників виглядати приголомшливо, "навіть якщо вам трохи за 30".
- Святослав Вакарчук. Інтерес до соліста групи "Океан Ельзи" не вичерпується, навіть якщо він робить творчу перерву на пару років. Новини про нові хіти колективу є справжнім подарунком для фанатів.
- Володимир Зеленський і студія "Квартал 95". В 2018 році колективу, відмінні жарти якого розбираються на цитати, виповнилося 15 років. За ці роки фронтмен гумористичної студії реалізував масу проектів (як розважальних, так і соціальних), які отримали відгук аудиторії.
- Олег Винник. Неймовірно, але факт. Наші мами і бабусі також є інтернет-користувачами, інакше не можу пояснити колосальну кількість переглядів після публікацій новин про артиста. Окремий респект PR-агентам зірки.
- Оля Полякова. Суперблондинку активно читають, цитують запальні пісні знаменитості та дивляться на фото її прекрасних... очей.
- Королівські родини, особливо британська. Багато новини про монарших осіб користуються популярністю. А ви вже знаєте, який титул отримала Меган Маркл після одруження з принцем Гаррі?
- Голлівудські зірки. Заокеанські Кардашян, Шейк, Клуні... Діти, стиль, лайфхаки, скандали і особисте життя селебріті. Багато українців, особливо дами, воліють рівнятися на людей з блакитних екранів. Вони вважають зірок лідерами думок і читають новини з їх корисними порадами з областей кулінарії, здоров'я та моди. Втім корисні поради українок Ротару, Єфросиніної, Фреймут і багатьох вище перерахованих, також користуються популярністю.
Нагадаємо, раніше Вакарчук емоційно звернувся до українців.
Відео: video.rbc.ua
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