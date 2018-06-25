Від Каменських до Міддлтон: топ-15 зірок, які найбільше цікаві українцям

Пропонуємо вам ознайомитися з переліком знаменитостей, які користуються популярністю серед українських читачів

Читачі втомилися від політичних новин. Вони воліють одержувати з мережі більш позитивний, "лайфовий" контент з обов'язковим супроводом великої кількості візуала. Одними з найбільш популярних матеріалів є новини про зірок шоу-бізнесу. Такою думкою поділилася зі Styler головний редактор сайту LeMonade.style Олеся Діденко, яка в червні 2018 року була визнана одним з кращих головредів країни за версією престижної премії PRESSZVANIE.

Проаналізувавши статистку власного ресурсу, Діденко розповіла, які з них найбільше цікаві українцям.

Алеся Діденко. Фото: facebook.com/dalesyalesya

"Я працювала в найбільш відвідуваних інтернет-виданнях країни (як з переважанням чоловічої аудиторії, так і жіночої) і досвід показує, що розділи порталів про зірок – є одними з самих читаних. Іноді можна кілька годин витратити на написання корисної, ємної статті – вона і ста переглядів не набере, навіть на сайті мільйоннику. А іноді й п'ятнадцяти хвилин не витратиш на замітку про фотосесію у яскравих купальниках черговий зоряної красуні, як вона, як прийнято виражатися у нас з колегами, "зірве трафік", - розповідає Олеся.

Завдяки великій кількості мікроблогів в мережі, а також зв'язків з PR-агентами знаменитостей, у Діденко і її команди є можливість оперативно отримувати інформацію про життя зірок, і також оперативно видавати свіжі новини читачам.

"Багатьом колегам, незважаючи на добрі стосунки, доводиться відмовляти в публікації релізів про їх артистів, адже знаю, що матеріал даної селебріті не буде читатися. Тому, у мене є свій список найпопулярніших зірок, який сформувався через роки. Новини про даних знаменитостей завжди приносять сайту все більше відвідувань, а українські читачі отримують той контент, який справді бажають", - резюмувала головред та поділилася своїм топом найулюбленіших українських зірок:

Настя Каменських і Потап. Читачі з цікавістю стежать за новинами про нібито службовий роман зірок, люблять сміливі фото екс-солістки дуету "Потап і Настя" і дізнаватися все більше подробиць про підлеглих Потапа (так, це Надя Дорофєєва, Мішель Андраде та інші проекти продюсера). Віра Брежнєва. Новини про екс-учасницю групи "ВІА Гра" і дружину Костянтина Меладзе завжди читабельні. В цілому, як і про інших колишніх і теперішніх солісток колективу. А чого варті їхні відверті кадри в Instagram! Учасниці шоу "Холостяк". Втім як і всі новини, пов'язані з проектом. Так, шоу не втрачає інтерес, навіть через вісім сезонів. LOBODA. Несподівана новина про другу вагітність зірки буквально ошелешила її фанатів. Ім'я щасливого тата так і залишається загадкою. Таємницею є і те, скільки все-таки годин у добі у знаменитості, адже неможливо пояснити, коли вона встигає бути мамою і так активно гастролювати. Регіна Тодоренко, Леся Нікітюк і шоу "Орел і Решка". Програма популярна як серед домогосподарок, так і постійно зайнятих бізнес-вумен. Погодьтеся, тревел-шоу має легку подачу, дає можливість побачити світ сидячи на дивані, а чарівні ведучі відрізняються відмінним почуттям гумору і... яскравими кадрами в мікроблогах. Тіна Кароль. Артистка з багаторічним стажем роботи на сцені має колосальну підтримку аудиторії, її пісні змушують серце битися частіше, а новини про нові проекти розходяться, як пиріжки. Ані Лорак. В 2014 році багато українців почали негативно відноситися до зірки, яка стала більше виступати в Росії. Однак в останні роки знаменитість гастролює за межами СНД, радує шанувальників кадрами, зробленими в столиці, а також пляжними фото, які не залишають байдужими читачів. Катя Осадча. Останні роки українці спостерігали стрімкий розвиток службового роману телеведучої з її колегою – Юрієм Горбуновим. Проект "Голос країни" дуже згуртував зірок, які розсекретили свої відносини тільки після народження спільної дитини. Наталія Могилевська. Зміни в зовнішності 42-річної зірки помітили навіть ледачі. Знаменитість мотивує шанувальників виглядати приголомшливо, "навіть якщо вам трохи за 30". Святослав Вакарчук. Інтерес до соліста групи "Океан Ельзи" не вичерпується, навіть якщо він робить творчу перерву на пару років. Новини про нові хіти колективу є справжнім подарунком для фанатів. Володимир Зеленський і студія "Квартал 95". В 2018 році колективу, відмінні жарти якого розбираються на цитати, виповнилося 15 років. За ці роки фронтмен гумористичної студії реалізував масу проектів (як розважальних, так і соціальних), які отримали відгук аудиторії. Олег Винник. Неймовірно, але факт. Наші мами і бабусі також є інтернет-користувачами, інакше не можу пояснити колосальну кількість переглядів після публікацій новин про артиста. Окремий респект PR-агентам зірки. Оля Полякова. Суперблондинку активно читають, цитують запальні пісні знаменитості та дивляться на фото її прекрасних... очей. Королівські родини, особливо британська. Багато новини про монарших осіб користуються популярністю. А ви вже знаєте, який титул отримала Меган Маркл після одруження з принцем Гаррі? Голлівудські зірки. Заокеанські Кардашян, Шейк, Клуні... Діти, стиль, лайфхаки, скандали і особисте життя селебріті. Багато українців, особливо дами, воліють рівнятися на людей з блакитних екранів. Вони вважають зірок лідерами думок і читають новини з їх корисними порадами з областей кулінарії, здоров'я та моди. Втім корисні поради українок Ротару, Єфросиніної, Фреймут і багатьох вище перерахованих, також користуються популярністю.

Нагадаємо, раніше Вакарчук емоційно звернувся до українців.

Відео: video.rbc.ua