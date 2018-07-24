Каменських зізналася в коханні до забороненої СБУ зірці

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка залишила послання про почуття

Українська співачка Настя Каменських зізналася в любові забороненої СБУ російській зірці Лоліті Мілявської. Такий пост Каменських зробила в Instagram в розділі сторіс.

"Люблю Лоліту Мілявську", - написала над знімком Каменських і поставила тег на скандальну артистку.

На фото Настя Каменських позує разом з Лолітою Мілявської на музичному фестивалі радянської та латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву", який проходить в Юрмалі.

Скріншот (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Лоліті заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки. Таке рішення Служба безпеки України прийняла після незаконних гастролей російської співачки в окупованому Криму в 2015 році.

Раніше Каменських потрясла словами про Україну на Юрмалі.

Відома українська співачка і шоувумен Настя Каменських зізналася, що Україна є "шалено талановитою" країною. Відповідна відеозапис опублікована на сторінці "Все Всегда Везде" на сторінці в Instagram.

"Я дуже давно, як і інша будь-яка дівчинка, хотіла спробувати себе в сольному плаванні. І я дуже рада, що у мене такий крутий напарник, який мене підтримав і сказав "а давай спробуємо. Ти там свої справи поробиш, я свої", - сказала вона.

Також Каменських розповіла, чому вважає Україну "шалено талановитою" країною.

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