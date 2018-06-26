"Капітан Америка": у Києві "засвітився" знаменитий голлівудський актор в Києві (фото)

Зірку помітили в столичному аеропорту
До Києва прилетів знаменитий голлівудський актор Кріс Еванс, який найбільш відомий за роллю Капітана Америки в серії супрегеройскіх фільмів від студії MARVEL. Знімки із зіркою опублікували на фан-сторінці актора в Instagram.
Скріншот поста (instagram.com/teamcevans)
37-річного актора помітили в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Шанувальники встигли зробити кілька фотографій із зіркою.
Фанати думали, що Кріс Еванс цілеспрямовано прилетів в українську столицю, однак, як пізніше зізнався актор, у нього просто була пересадка в Києві.
Скріншот поста (instagram.com/teamcevans)
Нагадаємо, як в мережі радіють приїзду Роберта Патріка в Україні.
Актор прибув в Україну для зйомок в історичному фільмі "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеїтаблаєва, який зняв такі картини як "Киборги" і "Чужа молитва".
Топ-5 нових українських фільмів