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"Капітан Америка": у Києві "засвітився" знаменитий голлівудський актор в Києві (фото)

STYLERЗірки        26.06.2018 - 21:54
Фото: Кріс Еванс (instagram)teamcevans)
Фото: Кріс Еванс (instagram)teamcevans)

Зірку помітили в столичному аеропорту

До Києва прилетів знаменитий голлівудський актор Кріс Еванс, який найбільш відомий за роллю Капітана Америки в серії супрегеройскіх фільмів від студії MARVEL. Знімки із зіркою опублікували на фан-сторінці актора в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/teamcevans)

37-річного актора помітили в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Шанувальники встигли зробити кілька фотографій із зіркою.

Фанати думали, що Кріс Еванс цілеспрямовано прилетів в українську столицю, однак, як пізніше зізнався актор, у нього просто була пересадка в Києві.

Скріншот поста (instagram.com/teamcevans)

Нагадаємо, як в мережі радіють приїзду Роберта Патріка в Україні.

Актор прибув в Україну для зйомок в історичному фільмі "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеїтаблаєва, який зняв такі картини як "Киборги" і "Чужа молитва".

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Теги: Крис Эванс, актор
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