"Стосується кожного...": вірш Сергія Шнурова про розлучення викликав фурор в мережі

Сергій Шнуров у вірші до Матильди описав свої почуття
Сергій Шнуров написав зворушливий вірш своїй дружині Матильды, з якою вони мають намір розлучітися. Вірш було опубліковано вранці 26 травня в якості опису до нового фото Шнурова в соціальній мережі Instagram, активним користувачем якої він є. На чорно-білому фото Сергій Шнуров одягнутий у плащ та стоїть на мосту з цигаркою в руці.
Фото: (instagram.com/shnurovs)
Ніде не було прямо вказано, що вірш присвячено саме Матильді. Втім, неважко здогадатися, що так воно і є, адже тільки 25 травня, ввечері, лідер групи "Ленінград" заявив про їх розставання з дружиною.
“Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может и убит.
И кровь сочится межу строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть,что вспомнить этой ночью.
Я пр***ал свою мечту.
Виновен? Или не виновен?
Хотел, б***ь, на***ть судьбу?
Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не на**у.
Я есть - кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придётся отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счет”, – написав Сергій Шнуров.
Скріншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs
Слід зазначити, що в коментарях шанувальники відразу ж почали бурхливо обговорювати новий вірш артиста, а також його розлучення з Матільдою Шнуровою. Багато фанатів популярного співака висловлюють йому свої слова підтримки. Практично всі шанувальники не можуть повірити в те, що трапилося і висловлюють надію, що незабаром екстравагантна пара знову буде разом.
"Завдяки вам з Матільдою я повірила, що справжнє кохання буває не тільки в книгах. Сумно", "Ви найталановитіший! І я знаю, що Ви скоро знову будете разом з Матільдою! Ви створені один для одного", "Боляче! Особисто мені дуже шкода (ніби я розлучилася), до сліз. Дуже люблю вашу пару, таку нереально реальну", "Дуже гармонійна ви були пара. Сумно...", "Конфлікт інтересів генія мистецтва та PR-генія", "Можна повірити, що ваш розлучення - це неправда?", "Дуже шкода, що розпадаються Такі пари... Не відрікаються люблячи... Сподіваюся все владнається. Щастя вам обом і добра", — написали шанувальники пари.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/shnurovs
Деякі шанувальники припустили, що вина в закінченні тривалих відносин лежить не на систематичних проступки Сергія, а на його дружині.
"Матильда накосячила. Дізнався. Прощати - не його статус. Просто на себе її косяк (ред. – провину) бере. Або так або олень. А Шнур не олень. Не зможе їм бути", - пише один з коментаторів.
Скріншот комментарив поста облікового запису instagram.com/shnurovs
Нагадаємо, раніше 25 травня Сергій Шнуров повідомив у соціальній мережі Instagram, що розлучається зі своєю дружиною Матільдою. Про причини розлучення нічого не говориться. Пара пробула разом 8 років.
Відео: video.rbc.ua