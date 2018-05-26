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"Стосується кожного...": вірш Сергія Шнурова про розлучення викликав фурор в мережі

STYLERЗірки        26.05.2018 - 18:04
Фото: (instagram.com/shnurovs)
Фото: (instagram.com/shnurovs)

Сергій Шнуров у вірші до Матильди описав свої почуття

Сергій Шнуров написав зворушливий вірш своїй дружині Матильды, з якою вони мають намір розлучітися. Вірш було опубліковано вранці 26 травня в якості опису до нового фото Шнурова в соціальній мережі Instagram, активним користувачем якої він є. На чорно-білому фото Сергій Шнуров одягнутий у плащ та стоїть на мосту з цигаркою в руці.

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Ніде не було прямо вказано, що вірш присвячено саме Матильді. Втім, неважко здогадатися, що так воно і є, адже тільки 25 травня, ввечері, лідер групи "Ленінград" заявив про їх розставання з дружиною.

“Пускай сейчас мне больно очень. 
Я ранен, может и убит. 
И кровь сочится межу строчек. 
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? 
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту. 
Мне есть,что вспомнить этой ночью. 
Я пр***ал свою мечту. 
Виновен? Или не виновен? 
Хотел, б***ь, на***ть судьбу? 
Любой баран местами овен. 
Нет. Я судьбу не на**у. 
Я есть - кто есть. И хоть ты тресни, 
Одень, помой и причеши. 
Придётся отвечать за песни, 
За пляски и раздрай души. 
Не сомневайтесь, я отвечу. 
То холодно, то горячо. 
Вот ночь прошла и сразу вечер. 
Мне жизнь выкатывает счет”, – написав Сергій Шнуров.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Слід зазначити, що в коментарях шанувальники відразу ж почали бурхливо обговорювати новий вірш артиста, а також його розлучення з Матільдою Шнуровою. Багато фанатів популярного співака висловлюють йому свої слова підтримки. Практично всі шанувальники не можуть повірити в те, що трапилося і висловлюють надію, що незабаром екстравагантна пара знову буде разом.

"Завдяки вам з Матільдою я повірила, що справжнє кохання буває не тільки в книгах. Сумно", "Ви найталановитіший! І я знаю, що Ви скоро знову будете разом з Матільдою! Ви створені один для одного", "Боляче! Особисто мені дуже шкода (ніби я розлучилася), до сліз. Дуже люблю вашу пару, таку нереально реальну", "Дуже гармонійна ви були пара. Сумно...", "Конфлікт інтересів генія мистецтва та PR-генія", "Можна повірити, що ваш розлучення - це неправда?", "Дуже шкода, що розпадаються Такі пари... Не відрікаються люблячи... Сподіваюся все владнається. Щастя вам обом і добра", — написали шанувальники пари.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/shnurovs

Деякі шанувальники припустили, що вина в закінченні тривалих відносин лежить не на систематичних проступки Сергія, а на його дружині.

"Матильда накосячила. Дізнався. Прощати - не його статус. Просто на себе її косяк (ред. – провину) бере. Або так або олень. А Шнур не олень. Не зможе їм бути", - пише один з коментаторів.

Скріншот комментарив поста облікового запису instagram.com/shnurovs

Нагадаємо, раніше 25 травня Сергій Шнуров повідомив у соціальній мережі Instagram, що розлучається зі своєю дружиною Матільдою. Про причини розлучення нічого не говориться. Пара пробула разом 8 років.

Відео: video.rbc.ua

"Складні люди": друг Шнурова розповів, чому співак розлучається з дружиною Сергій Шнуров розлучився з дружиною
Теги: Шнур, Сергій Шнуров
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