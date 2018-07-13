Катя Осадча розкрила свій незвичайний секрет молодості

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha

Відома телеведуча зізналася, що із-за віку зверталася до японських вчених з індустрії краси

Нещодавно знаменита телеведуча Катерина Осадча опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У повідомленні експерт світського життя розповіла, що вона рідко вдається до б'юті-експериментів. Але, не без смутку зазначила зірка, після тридцяти відображення в дзеркалі змінюється частіше, ніж хотілося б.

Скріншот поста (instagram.com/kosadcha)

Ведуча повідомила, що хоче відтягнути хірургічне втручання на максимально можливий термін: "питання, як відтягнути уколи, і максимально довго не лягати під ніж". Але волею-неволею доводиться замислюватися про збереження своєї краси.

Тому Катерина Осадча вирішила випробувати на собі розробку японських вчених – гіалуронову кислоту, расщепленную на молекули. За словами світської левиці, цей метод працює більш глибоко. Також телеведуча з посмішкою додала: "Той випадок, коли розробка, що отримала Нобелівську премію, отримала життя в косметиці. Якщо так піде, то будемо жити молодими до двохсот років, завдяки вченим".

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha/)

Нагадаємо, що раніше Катерина Осадча заінтригувала прихильників львівськими фотографіями.

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