"Кожен день в три години ночі": нігерійський музикант розповів, як вивчив українську мову

Лео Мантіс (фото: прес-служба музиканта)

Лео Мантісу допомогли у вивченні української мови дитячі мультики

Популярний нігерійський музикант, учасник шоу Голос країни Лео Мантіс (Леонардо Ободоеке) розповів, як йому вдалося майже бездоганно вивчити українську мову.

В інтерв'ю журналу Ukrainian People він зізнався, що по приїзді до Тернополя з Нігерії докладав дуже багато зусиль, щоб вивчити мову країни, яка стала для нього другою батьківщиною.

"Кожен день в три години ночі (вдень Леонардо навчався в Тернопільському медичному університеті - Ред.) я займався граматикою, відмінюванням, лексикою… На жаль, в інтернеті дуже мала кількість навчальних матеріалів, які можуть допомогти у вивченні української, тому було складніше. Також дивився мультфільми, адже вони придумані для дітей, там, зазвичай, дуже прості речення, і герої використовують легку розмовну мову. Моїм улюбленим був “Чіп і Дейл”, про двох щуриків. Вони дуже швидко говорили, інколи я не встигав почути і зрозуміти, але це допомагало мені сприймати мову на слух. Ще один помічник - різного роду література, багато читав українських творів", - зазначив музикант.

Leo Mantis - Вільна

Найулюбленіший український автор Лео - Іван Франко. Його твори надихають молодого артиста на створення нових пісень.

"Це дуже мужній та розумний чоловік. Він ніколи не ставив рамок для нових знань. Постійно досліджував, вивчав щось нове, добре знав медицину, біологію, Біблію та багато інших наук, а також перекладав велику кількість книг іншими мовами. Мені подобаються його твори, адже видно, що він глибоко замислювався над сенсом життя, над минулим та майбутнім. Також мене вражає те, як він ставився до життя: він не дозволив, аби життєві труднощі його зламали. І хоч у молодому віці став сиротою, життя не завжди було легким, та він не здавався! Цікаво, що Іван Якович – один із перших, хто почав заробляти на життя своєю творчістю", - додав Ободоеке.

Також музикант дав кілька практичних порад, як швидко освоїти нову мову:

Займатися кожен день, хоча б п'ять хвилин, але регулярно;

Дивитися мультфільми;

Слухати багато пісень і музики мовою, яку вивчаєш, адже це дуже допомагає дізнатися більше про культуру народу;

Шукати можливості застосовувати нові слова і фрази;

Не опускати руки, якщо не вдається відразу.

Раніше Лео Мантіс підкорив мережу українською піснею.

Відео: РБК-Україна