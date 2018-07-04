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Кевіна Спейсі звинуватили в домаганнях ще троє чоловіків

STYLERЗірки        04.07.2018 - 16:52
Фото: Кевін Спейсі (Уoutube/oKinoUA TrailersTV)
Фото: Кевін Спейсі (Уoutube/oKinoUA TrailersTV)

Скандал навколо знаменитого актора не вщухає

У Великобританії троє чоловіків звинуватили голлівудського актора Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє таблоїд TMZ.

У лютому 2018 року в поліцію звернулося двоє чоловіків із заявою, ніби один з них став жертвою сексуального насильства з боку Кевіна Спейсі в 2008 році в районі Лондона Ламбет. Другого чоловіка, за словами заявників, актор домагався в 2013 році в британському місті Глостер.

У квітні 2018 року в правоохоронні органи звернувся ще один чоловік. За його словами, Кевін Спейсі приставав до нього в 1996 році в Вестмінстері.

До цього поліція Лондона вже вела розслідування за трьома подібними звинуваченнями на адресу Кевіна Спейсі . В одному з тих випадків чоловік заявив, що інцидент з голлівудським актором у нього стався в 2005 році також у Вестмінстері. Тепер правоохоронці розслідують шість випадків.

Скандал навколо Кевіна Спейсі виник після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Репп звинуватив знаменитого актора в сексуальних домаганнях. Репп розповів, що тоді йому було 14 років. Після цього випадку Кевін Спейсі зробив камінг-аут і зізнався в нетрадиційній орієнтації. Згодом ще кілька чоловіків повідомили про домагання з боку зірки.

Раніше знаменитий актор розповів, як його домагався Кевін Спейсі.

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Теги: домогательства, актор
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