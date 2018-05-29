У Києві Елтон Джон зустрівся з дитиною, яку хотів усиновити дев'ять років тому

Держава не надала згоду на усиновлення

Всесвітньо відомий британський співак Елтон Джон, який прилетів до Києва на Кураж Базар в рамках благочинної акції, зустрівся з дитиною, яку хотів усиновити дев'ять років тому. Про це повідомляє "Україна молода".

Хлопчик, який був змушений виїхати з рідної Макіївки в результаті війни на Донбасі, приїхав на зустріч з Елтоном Джоном при сприянні фонду "Антиснід" Олени Пінчук.

Лев прийшов до співака разом з батьком і охоче позував на тлі старих фотографій, зроблених під час відвідування Елтоном Джоном дитячого будинку в Макіївці в 2009 році, де він вперше зустрів маленького Агеєва.

До речі, у 2009 році Елтон Джон відвідав притулок у Макіївці, де побачив 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика. Співак і його партнер Девід Ферніш захотіли всиновити дитину, але їм відмовили, тому що в Україні не визнають одностатеві шлюби.

Фото: Елтон Джон і дев'ятирічний Лев (umoloda.kiev.ua)

Фото: Елтон Джон і Лев у 2009 році (umoloda.kiev.ua)

Нагадаємо, що Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео).