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У Києві Елтон Джон зустрівся з дитиною, яку хотів усиновити дев'ять років тому

STYLERЗірки        29.05.2018 - 14:00
Фото: Елтон Джон (instagram.com/kurazhbazar)
Фото: Елтон Джон (instagram.com/kurazhbazar)

Держава не надала згоду на усиновлення

Всесвітньо відомий британський співак Елтон Джон, який прилетів до Києва на Кураж Базар в рамках благочинної акції, зустрівся з дитиною, яку хотів усиновити дев'ять років тому. Про це повідомляє "Україна молода".

Хлопчик, який був змушений виїхати з рідної Макіївки в результаті війни на Донбасі, приїхав на зустріч з Елтоном Джоном при сприянні фонду "Антиснід" Олени Пінчук.

Лев прийшов до співака разом з батьком і охоче позував на тлі старих фотографій, зроблених під час відвідування Елтоном Джоном дитячого будинку в Макіївці в 2009 році, де він вперше зустрів маленького Агеєва.

До речі, у 2009 році Елтон Джон відвідав притулок у Макіївці, де побачив 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика. Співак і його партнер Девід Ферніш захотіли всиновити дитину, але їм відмовили, тому що в Україні не визнають одностатеві шлюби.

Фото: Елтон Джон і дев'ятирічний Лев (umoloda.kiev.ua)

Фото: Елтон Джон і Лев у 2009 році (umoloda.kiev.ua)

Нагадаємо, що Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео).

Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео) Елтон Джон прилетів до Києва (фото)
Теги: Элтон Джон
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