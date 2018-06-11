КиївПрайд-2018: травесті-діва Монро показала образ для Маршу рівності (фото)

Артистка готує яскравий макіяж

Травесті-діва Монро показала образ, підготовлений для Маршу рівності, який відбудеться в Києві в неділю, 17 червня. Відповідне фото Монрітта Хачатурян опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Мурки, салют. Не судіть строго, це проба пера в drag queen макіяжі. Хочу навчитися філігранно малювати нові обличчя, форми, і міксувати кольори. Поки що задоволена рум'янами і губами, з бровами потрібно попрактикуватися, і вії взяти густіші, плюс клеїти нижні . До #КіївПрайд час ще є", - зазначила артистка.

"Нагадую, #маршРівності відбудеться 17 червня, в неділю, о 9:00, старт біля Оперного театру. #НеугомоннаяМонро", - написала Монро.

Фото: Діва Монро (instagram.com/monritta)

Скріншот поста (instagram.com/monritta)

"Тихий жах! Але вам личить!" - відзначили в коментарях.

"Ні на кого не схожа!" - написали в мережі.

"Дуже шикарно! Мені шалено сподобалося! Бомба!" - зазначив один з користувачів.

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Раніше травесті-діва Монро зробила макіяж відомому ведучому.

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