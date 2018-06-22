Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кім Кардашьян згадала, як чоловік довів її до сліз

STYLERЗірки        22.06.2018 - 07:06
Фото: Кім Кардашян і Каньє Вест (instagram.com/kimkardashian)
Фото: Кім Кардашян і Каньє Вест (instagram.com/kimkardashian)

Каньє Вест влаштував ревізію її гардеробу

На фешн-саміті в Лос-Анджелесі світська левиця Кім Кардашьян зізналася: її стосунки з чоловіком, Каньє Вестом, почалися з того, що він радикально змінив її стиль. Про це повідомляє Business of Fashion.

Наголошується, перше, що зробив Каньє – просто викинув 250 пар взуття Кім.

Фото: Кім Кардашьян з чоловіком (instagram.com/kimkardashian)

Все почалося в 2012 році, на зорі серйозних стосунків пари. Реп-музикант просто надіслав їй листа, в якому написав: "Ти більше не можеш носити величезні окуляри" і додав до нього фотографії з 90-х з мікро-очками", - згадує зірка. У той час Кардашьян активно повторювала стиль світської левиці Періс Хілтон. Цей лист довів фешн-диву до сліз.

 

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

За словами Кім Кардашьян, до зустрічі зі своїм чоловіком вона була впевнена, що володіє прекрасним смаком.

Кім не шкодує, що колись повністю довірилася своєму чоловікові. Завдяки Весту вона познайомилася з невідомими для неї, на той момент, дизайнерами. Сьогодні вона завжди звертає увагу на його стильні поради: "На вішалках було багато нового одягу від дизайнерів, про яких я тоді навіть не знала, наприклад Lanvin і Givenchy. Я все зберегла, тому що це дуже важливо для мене. Я дійсно хотіла навчитися, а він хотів бути моїм учителем".

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Тепер сам Каньє Вест надихається стилем своєї дружини при створенні нових колекцій одягу.

Рекомендуємо до перегляду:

Нагадаємо, Кім Кардашьян прокоментувала протести у Вірменії.

"У мене з'явилося перше сиве волосся": Кім Кардашьян поскаржилася на Каньє Веста Український фотограф зняла вагітну сестру Кардашьян в білизні (фото)
Теги: Кардашьян, стиль
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся