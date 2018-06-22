Кім Кардашьян згадала, як чоловік довів її до сліз

Каньє Вест влаштував ревізію її гардеробу

На фешн-саміті в Лос-Анджелесі світська левиця Кім Кардашьян зізналася: її стосунки з чоловіком, Каньє Вестом, почалися з того, що він радикально змінив її стиль. Про це повідомляє Business of Fashion.

Наголошується, перше, що зробив Каньє – просто викинув 250 пар взуття Кім.

Фото: Кім Кардашьян з чоловіком (instagram.com/kimkardashian)

Все почалося в 2012 році, на зорі серйозних стосунків пари. Реп-музикант просто надіслав їй листа, в якому написав: "Ти більше не можеш носити величезні окуляри" і додав до нього фотографії з 90-х з мікро-очками", - згадує зірка. У той час Кардашьян активно повторювала стиль світської левиці Періс Хілтон. Цей лист довів фешн-диву до сліз.

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

За словами Кім Кардашьян, до зустрічі зі своїм чоловіком вона була впевнена, що володіє прекрасним смаком.

Кім не шкодує, що колись повністю довірилася своєму чоловікові. Завдяки Весту вона познайомилася з невідомими для неї, на той момент, дизайнерами. Сьогодні вона завжди звертає увагу на його стильні поради: "На вішалках було багато нового одягу від дизайнерів, про яких я тоді навіть не знала, наприклад Lanvin і Givenchy. Я все зберегла, тому що це дуже важливо для мене. Я дійсно хотіла навчитися, а він хотів бути моїм учителем".

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Тепер сам Каньє Вест надихається стилем своєї дружини при створенні нових колекцій одягу.

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Нагадаємо, Кім Кардашьян прокоментувала протести у Вірменії.