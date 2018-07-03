"Класний образ": фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичайною фотосесією

Юлія Саніна попросила прихильників вибрати, який образ найкрасивіший

Відома українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала обличчям косметичного бренду Mark в 2018 році, вразила новою епатажною фотосесією. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Саніна приміряла чотири нових образу і здивувала майстерністю перевтілення.

Кожен образ передає індивідуальність співачки.

На першому фото Юля постала в образі брюнетки. На обличчі у співачки – незвично яскравий макіяж.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

На другому Саніна позує на тлі квітів. Розпущене волосся підкреслюють природну красу співачки.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Решта фото також демонструють оригінальність і незвичайність Саніної і її чарівність.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка попросила прихильників вибрати, який образ найкрасивіший.

Скріншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Користувачі соцмережі ділилися своїми думками з цього приводу.

"Класний образ"; "Ти завжди гарна, Юля"; "Шалено красива"; "Всі вони чудові. Найбільш сподобалися перші два", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/the_hardkiss)

"Юля, любимо тебе як співачку і хорошої людини! Бережи себе і своїх близьких, насолоджуйся життям, даруй нам нові хіти, творчого довголіття"; "Всі образи гарні, тільки от 3 фото взагалі нетипове, такий тебе не бачила ще"; "Кожен образ незрівнянний! Вау. Круто", - пишуть шанувальники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/the_hardkiss)

Раніше повідомлялося, що Юлія Саніна розповіла про свій раціон та кулінарних здібностях.

The Hardkiss: творчий шлях