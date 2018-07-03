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"Класний образ": фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичайною фотосесією

STYLERЗірки        03.07.2018 - 21:07
Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)
Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Юлія Саніна попросила прихильників вибрати, який образ найкрасивіший

Відома українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала обличчям косметичного бренду Mark в 2018 році, вразила новою епатажною фотосесією. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Саніна приміряла чотири нових образу і здивувала майстерністю перевтілення.

Кожен образ передає індивідуальність співачки.

На першому фото Юля постала в образі брюнетки. На обличчі у співачки – незвично яскравий макіяж.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

На другому Саніна позує на тлі квітів. Розпущене волосся підкреслюють природну красу співачки.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Решта фото також демонструють оригінальність і незвичайність Саніної і її чарівність.

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка попросила прихильників вибрати, який образ найкрасивіший.

Скріншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Користувачі соцмережі ділилися своїми думками з цього приводу.

"Класний образ"; "Ти завжди гарна, Юля"; "Шалено красива"; "Всі вони чудові. Найбільш сподобалися перші два", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/the_hardkiss)

"Юля, любимо тебе як співачку і хорошої людини! Бережи себе і своїх близьких, насолоджуйся життям, даруй нам нові хіти, творчого довголіття"; "Всі образи гарні, тільки от 3 фото взагалі нетипове, такий тебе не бачила ще"; "Кожен образ незрівнянний! Вау. Круто", - пишуть шанувальники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/the_hardkiss)

Раніше повідомлялося, що Юлія Саніна розповіла про свій раціон та кулінарних здібностях.

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Теги: Юлія Саніна, The Hardkiss
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