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Кліп українського гурту увійшов у шортлист Берлінського кінофестивалю

STYLERЗірки        12.06.2018 - 22:19
Фото: ONUKA (facebook.com/onuka.official)
Фото: ONUKA (facebook.com/onuka.official)

Відео увійшло в програму Berlin Fashion Film Festival

Кліп відомого українського колективу ONUKA на трек "Vidlik" ввійшов в офіційну програму Berlin Fashion Film Festival відразу в чотирьох категоріях: "Кращий новий артист", "Краще музичне відео", "Художник-постановник", "Стайлінг". Про це повідомляє comma.

Варто відзначити, що fashion-конкурс Берлінського кінофестивалю щорічно збирає кращі роботи зі всього світу. У цьому році журі, яке складається з креативних директорів рекламних агентств, арт-директорів, продюсерів і режисерів продакшнів та маркетинг-директорів брендів розглянуло 985 роликів і обрало кращі 150.

Сьомий кінофестиваль BFFF пройде 12-13 липня. В кінці конкурсу стануть відомі переможці програми.

"Круто, коли робота української команди отримує визнання за межами нашої країни. Знайти себе в шорт-листі BFFF – ознака того, що ми рухаємося в правильному напрямку", - зазначила лідер української групи Ната Жижченко.

"Так, попереду ще багато роботи. Але, коли тільки в одному місті з тобою працюють такі профі своєї справи, як Patoka Studio або Radioaktivefilm, правда, є стимул робити свою справу з кожним днем тільки краще", - додала солістка ONUKA.

Відео: ONUKA - Відлік (YouTube/ONUKA)

Кліп на трек "Vidlik" вийшов у квітні 2016 року. Відео набрало понад 4 млн переглядів в YouTube.

До речі, лідер гурту ONUKA розкрила свій секрет щастя.

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Теги: Onuka, кинофестиваль
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