Кобзон у лікарні: дружина скандального артиста розповіла про його стан

Фото: Йосип Кобзон (iosifkobzon.ru)

Співак вже 13 років бореться з раком

Скандальний радянський і російський співак, народний артист РФ Йосип Кобзон, якому 11 вересня виповниться 81 рік, і який має паспорт "ДНР" та активно підтримує терористів на Донбасі, перебуває в лікарні. Дружина 80-річного артиста розповіла про його стан, передає super.ru.

80-річний співак бореться з раком понад 13 років. Не так давно його екстрено госпіталізували, однак з'являлася непідтверджена інформація про артиста і його здоров'я. За словами Неллі Кобзон, співак дійсно перебуває в медустанові.



"Так, йому було погано. Після цього він встав і ходив", - розповіла Неллі.

"Зараз він дійсно в лікарні, але це планове лікування, раз на три місяці. Тому нічого надприродного тут немає. Він живий, все нормально", - зазначила вона.

Нещодавно, в мережі з'явилися знімки хворого Йосипа Кобзона.

Раніше Кобзон розповів, де хоче бути похований.

Артист заповів себе поховати поруч з матір'ю Ідою Исаївною на Востряковському кладовищі в Москві і вже викупив там ділянку.

До речі, у Харкові відкрили незвичайний пам'ятник відомій радянській актрисі – колишній дружині Кобзона.

Раніше повідомлялося, що зірка "Трьох мушкетерів" знаходиться у важкому стані.

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