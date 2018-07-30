Кобзон у комі: з'явилися нові дані про стан тяжкохворого артиста

Йосип Кобзон (фото: iosifkobzon.ru)

Прес-секретар Йосипа Кобзона повідомила нові дані про його стан

Народний артист СРСР Йосип Кобзон до цих пір знаходиться в комі. Про це 30 липня заявила офіційний представник артиста Варвара Виноградова.

За її словами, гірше популярному російському артисту-українофобу не стало.

"Немає ніяких змін в гіршу сторону", - цитує прес-секретаря Кобзона російське агентство "РИА Новости".

Йосип Кобзон (фото: УНІАН)

"Він на плановому лікуванні. Немає ніякої реанімації, жодної критичності немає. Нічого нового, не хвилюйтеся", - додала Варвара.

Зауважимо, що раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що погіршення стану Йосипа Кобзона пов'язано з поширенням метастазів.

Йосип Кобзон (фото: wikimedia.org)

Нагадаємо, скандальний російський співак з 20 липня знаходиться у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. 27 липня артистові стало гірше, і його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. На наступний день Йосип Кобзон впав у кому. Його стан здоров'я медики оцінюють як стабільно важкий.

Додамо, що 80-річний співак бореться з раком більше 13 років.

Раніше, в червні, в мережі з'явилися знімки хворого Йосипа Кобзона. На прощанні з поетом, з яким він був у близьких дружніх стосунках, Кобзон шокував присутніх болючим зовнішнім виглядом.

Відео: РБК-Україна