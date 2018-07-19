Кобзон розкрив деталі: у головного російського барда знайшли рак

Фото: Йосип Кобзон (iosifkobzon.ru)

Йосип Кобзон сам протягом декількох років бореться із захворюванням

Відомий російський бард Олександр Розенбаум бореться з онкологічним захворюванням. Про це розповів його колега Йосип Кобзон у популярному телешоу в РФ "Пусть говорят" на Першому каналі.

У програмі "Я тебя никому не отдам! Жены великих борются за жизнь мужей" Йосип Кобзон повідомив деякі деталі щодо стану здоров'я виконавця. Він помітив, що багатьом знайомим відомим знаменитостям радив клініку, де сам проходить обстеження.

Відео: ефір "Нехай говорять" від 18.07.2018 (youtube.com/Пусть кажуть)

"Буйнова, Розенбаума лікували там же. Крутого там оглядали після Америки", - сказав артист.

Відзначимо, що ще в 2005 році самому Йосипу Кобзону діагностували рак.

"Коли ми вийшли від доктора, я дивлюся і так намагаюся посміхнутися. Вона каже: "Ну що, татусю?". Я кажу: "Ну що, що тобі можна сказати, щоб тебе розсмішити? Лялечка, у мене рак". Я думаю, ну зараз буде істерика, вона зомліє... І раптом вона каже: "Та ти що?". Я кажу: "Так. На жаль". Вона каже: "Ну що, будемо лікувати"", - поділився з глядачами в ефірі Кобзон.

Нагадаємо, Йосип Кобзон 18 червня був госпіталізований в одну з лікарень столиці Росії. Стало відомо, що 80-річний артист самостійно звернувся в московський онкоцентр.

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