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"Кава з молоком": тандем Лесі Нікітюк і Анни Сєдокової захопив мережу

STYLERЗірки        13.06.2018 - 13:00
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча та співачка зробили яскраве фото на пам'ять

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала популярною після зйомок у тревел-шоу "Орел и Решка", опублікувала на своїй Іnstagram-сторінці спільне фото з відомою співачкою Анною Сєдоковою. При цьому наголошується, що Сєдокова стала однією з учасниць розважальної програми "Хто зверху?" на Новому каналі, яку веде Нікітюк разом з Сергієм Притулою.

Власне, саме для зйомок в цьому шоу Сєдокова приїхала в Київ – своє рідне місто. Однак в останні роки популярна співачка активно будує кар'єру і постійно проживає в Москві.

"Чоловіча команда просила у нас з Анею Сєдоковою пощади! Пощади не буде", - підписала спільний знімок Леся Нікітюк, маючи на увазі зйомку чергової частини "Хто зверху?"

Леся Нікітюк Анна Седокова

Леся Нікітюк та Анна Седокова (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому підписники Нікітюк відзначили, що Леся і Аня – красуні.

"Господи, яка ж Леся красива! З роками все красивіша", - пише egorova_katya_1987.

"Красуні, такі витончені, так тримати", - зазначає borisov1984.

"Кава з молоком:) Красуні", - комментит flowers_bumaga.

Скріншот коментарів instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк

Леся нікітюк

Леся Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк поділилася забавною порадою відомого журналіста і ведучого кулінарного шоу Бориса Бурди. Так, Бурда лаконічно і в жартівливій формі відповів Нікітюк, що ж можна їсти дівчатам, щоб не поправлятися.

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Теги: Анна Седокова, Леся Нікітюк
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