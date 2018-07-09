"Кокетка": Ані Лорак порадувала шанувальників яскравим відео

Співачка показала щиру радість сонячному дню
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, порадувала шанувальників новим відео, в якому радіє сонячному дню. Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Той самий випадок, коли одягла плащ і раптом виглянуло сонце", - написала співачка.
Кароліна Куєк в модних джинсах, білій сорочці та червоному плащі пройшлася під сонячним світлом по тротуару під легендарну пісню Джеймса Брауна "I Feel Good" 1965 року.
Відео: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Ролик прокоментували багато користувачів мережі:
"Наша суперзірка".
"Круто".
"Красуня".
"Кокетка".
"Енергійна жінка".
"Червона шапочка. Змінила імідж".
"Летящей походкой". Красуня така. Від вас так і віє позитивом, дякую за піднятий настрій".
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак поділилася зворушливим знімком з дочкою.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)