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Кольчуга, валіза і незнайомець: Ані Лорак представила новий кліп (відео)

STYLERЗірки        31.05.2018 - 22:55
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка презентувала відео на пісню "Сумасшедшая"

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, представила кліп на пісню "Сумасшедшая". Відповідне відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі зірки.

"Сумасшедшая" присвячується всім закоханим, людям-авантюристам по життю, тим, хто відкритий до пригод і вміють брати від кожного нового дня все найкраще. І, звичайно ж, не обійшлося без красивої історії кохання, про яку мріють багато дівчат. Я бажаю всім обов'язково закохатися цього літа", – розповіла Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки).

На відео Ані Лорак вирушила в подорож з чоловіком, який судячи з тексту треку, їй майже незнайомий: "усе, що тобі треба знати про мене – це моє ім'я".

Співачка з'явилася в декількох яскравих образах: спочатку у вечірній зеленій сукні в туфлях на високих підборах, потім в кольчузі на пляжі, потім разом з чоловіком на березі моря в білій чоловічій сорочці. Пізніше співачка з'являється в джинсах і топі на заправці, а потім в білому купальнику.

Відео: Ані Лорак - "Божевільна" (YouTube/Ані Лорак)

"Режисером нового відео став Станіслав Морозов, з яким Ані Лорак працює вперше. Команда зібралася в Греції, на мальовничому острові Крит, щоб втілити задуману сценарієм історію в життя. Локація була обрана невипадково. Крит навіть у грецькій міфології був завжди оповитий пеленою любовних драм та романтичних історій. А природа острова вражає, надихає і закохує з першого погляду. Тут просто неможливо не почати вірити в чудеса і справжнє кохання", - зазначається на офіційному каналі співачки в YouTube.

Ролик прокоментували багато користувачів мережі:

"Картинка красива, атмосфера передана круто! А от сама пісня так собі".

"Дуже красивий, яскравий, романтичний кліп".

"Кліп схожий на старі її роботи (там теж заправка, машина з відкритим верхом, море і постіль). І в пісні теж банальщина, під кінець тиша і бац - гучне повторення приспіву".

Скріншот коментарів (YouTube/Ані Лорак)

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак ледь не загинула на кабріолеті в Греції.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ані Лорак
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