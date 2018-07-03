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У конкурсі Міс Всесвіт візьме участь дівчина-трансгендер

STYLERЗірки        03.07.2018 - 21:38
Фото: Анджела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)
Фото: Анджела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)

Дівчина змінила стать чотири роки тому

У конкурсі, який відбудеться восени в Філіппінах, за корону найкрасивішої дівчини планети побореться дівчина-трансгендер. Про це повідомляє New York Post.

25-річна Анджела Понсе вже завоювала одну корону. Вона обійшла в конкурсі рідної країни 22 красуні і перемогла, ставши найкрасивішою жінкою Іспанії. Раніше дівчина вже намагалася завоювати корону Іспанії. У 2015 році Анджела представляла іспанське місто Кадіс, але вона програла учасниці з Барселони Мирее Лалагуне. Тепер Анджела зібралася підкорювати світ.

Скріншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

У 2014 році Анджела пройшла тривалий курс гормональної терапії, а після неї – операцію по зміні статі. Як стверджує дівчина, яка раніше була чоловіком, вона з самого раннього дитинства відчувала себе не такою як всі. У дитинстві вона вибирала іграшки для дівчаток і дуже любила ляльку Барбі. Батьки Анджелу завжди і в усьому підтримували, тому нічого не мали проти зміни статі.

Скріншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

Наголошується, що модель-трансгендер вперше потрапить на такий престижний конкурс. У 2012 році учасниця з Канади Дженна Талакова подала заяву в суд на організаторів конкурсу, так як їй не дозволили брати участь з-за того, що вона трансгендер. Дженна виграла суд і завоювала титул Міс Конгеніальність.

Скріншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

Як стверджує сама Анджела Понсе, для неї виступ на такому конкурсі є великою честю та її основна мета – змусити людей поважати представників сексуальних меншин.

"Моя мета - бути представником поваги і різноманітності не тільки для спільноти ЛГБТ, але і для всього світу", - розповіла дівчина.

Скріншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

За умовами конкурсу, який проводиться з 1952 року, можуть брати участь дівчата від 18 років, з хорошою фігурою, яскравою зовнішністю, будь-якого зросту. Крім того, вони повинні бути не заміжні, не заручені і в них не повинно бути дітей.

До речі, співачка-трансгендер Зианджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте.

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Теги: конкурс красоты, конкурс, трансгендер
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