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Концерт Макса Барських на Закарпатті ледь не зірвався (фото)

STYLERЗірки        15.06.2018 - 22:57
Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)
Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

Співак виступив у Чернівцях та Ужгороді

На заході України відбулися два концерти українського співака Макса Барських в рамках туру "Тумани". Під час виступу злива і град на короткий час вивели з ладу апаратуру. Виступи виконавця пройшли 12 і 13 червня в Чернівцях та Ужгороді.

За півгодини до концерту в Чернівцях по місту пройшов сильний град, що призвело до затримки концерту на півтори години, а в Ужгороді на літньому майданчику "Амфітеатру" прямо під час виступу на глядачів хлинула злива.

Через це на номері "Займемся любовью", який артист виконує разом з трьома глядачками, відмовила частина апаратури і мікрофон.

Фото: прес-служба

Співак та артисти балету продовжили шоу під дощем. На допомогу музиканту прийшов трьохтисячний зал шанувальників, який доспівав трек разом з артистом.

 

Фото: прес-служба

Однією з учасниць "номеру" з глядачами стала дівчина-поліцейський, яка разом з колегами забезпечувала безпеку концерту. Співак вивів її на сцену, незважаючи на збентеження представниці правоохоронних органів.

"Промоклі до нитки, вони виконали номер, а після концерту співак запросив дівчину за лаштунки, подарував квіти і записав відеозвернення для керівництва поліції, де з посмішкою зізнався, що відповідальність за номер повністю бере на себе", - розповіли в прес-службі артиста.

Раніше Барських похвалився в мережі концертом в Москві.

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Теги: концерт, Макс Барських
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