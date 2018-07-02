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Королева Єлизавета II відмовилася від необхідної операції

STYLERЗірки        02.07.2018 - 16:53
Фото: Королева Єлизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Фото: Королева Єлизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Пояснюється причина такого рішення

Британська королева Єлизавета II відмовилася робити важливу операцію. Про це повідомляє видання Radar Online з посиланням на джерело в Букінгемському палаці.

92-річна британська королева Єлизавета II відмовилася від важливої операції на колінах, яка їй необхідна. Причиною такого рішення королеви стало небажання Єлизавети II пропустити заплановані заходи і зустрічі.

Джерело в Букінгемському палаці повідомило, що королеві важко підніматися зі стільця і вона нібито скаржилася, що її коліна підводять.

Під час традиційного Квіткового шоу Челсі в Лондоні, королева Єлизавета II повідомила друзям, що її коліна "вередують".

"Але вона відмовляється робити операцію, тому що після неї доведеться довго відновлюватися. Вона неймовірно смілива", - відзначило джерело.

Також він повідомив, що британська королева не хоче піднімати шум з-за свого стану здоров'я і привертати увагу громадськості, як це сталося в травні, коли королеві провели операцію на очах по видаленню катаракти. Після медичного втручання, Єлизавета II відвідувала всі заходи в темних окулярах.

Зазначимо, що королева Єлизавета II веде досить активний спосіб життя і відвідує заходи разом зі своїми онуками та їх дружинами.

До речі, британська влада таємно відрепетирувала похорон Єлизавети II.

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Теги: Королева Елизавета II, Британия, Британская королевская семья
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