"Королева краси": Могилевська захопила фанатів сексуальним декольте і довгими ногами (фото)

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанати співачки вже оцінили фото

Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила фанатів відвертим декольте і "шалено" довгими ногами. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Гарний настрій перед концертом", - сказала вона.

Фото: Могилевська перед виступом (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звернемо увагу, що на опублікованому фото Могилевська позує в довгій сукні, оголивши свої довгі ноги. При цьому фанати виконавиці підкреслили глибоке декольте наряду.

"Ви чудово виглядаєте", - сказала користувач Міра Дихаренкова.

"Відмінна зачіска. Фігура на рівні супер. Так тримати, молодець", - підкреслила юзер Наталія Кедрова.

"Шикарна жінка", - Ірина Савицька.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, Наталя Могилевська підкорила фанатів новим незвичайним луком.

Слід уточнити, що на опублікованому фото Могилевську можна помітити в червоній спортивній кофті і шапці такого ж кольору. Це стало причиною того, що фанати виконавиці порівняли її з дружиною легендарного футболіста Девіда Бекхема.

Нагадаємо, шанувальники відомої української співачки Наталії Могилевської помітили неприємні зміни на обличчі виконавиці, і не посоромилися дорікнути їй цим.

Як повідомлялося раніше, українська народна артистка, співачка, автор книг і учасниця талант-проектів Наталя Могилевська вирушила на виступ в Одесу. Виконавиця періодично публікує фотографії, на яких демонструє ідеальні форми на пляжі.

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