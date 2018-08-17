"Королева краси": Могилевська захопила фанатів сексуальним декольте і довгими ногами (фото)

Фанати співачки вже оцінили фото
Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила фанатів відвертим декольте і "шалено" довгими ногами. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Гарний настрій перед концертом", - сказала вона.
Фото: Могилевська перед виступом (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Звернемо увагу, що на опублікованому фото Могилевська позує в довгій сукні, оголивши свої довгі ноги. При цьому фанати виконавиці підкреслили глибоке декольте наряду.
"Ви чудово виглядаєте", - сказала користувач Міра Дихаренкова.
"Відмінна зачіска. Фігура на рівні супер. Так тримати, молодець", - підкреслила юзер Наталія Кедрова.
"Шикарна жінка", - Ірина Савицька.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
До речі, Наталя Могилевська підкорила фанатів новим незвичайним луком.
Слід уточнити, що на опублікованому фото Могилевську можна помітити в червоній спортивній кофті і шапці такого ж кольору. Це стало причиною того, що фанати виконавиці порівняли її з дружиною легендарного футболіста Девіда Бекхема.
Нагадаємо, шанувальники відомої української співачки Наталії Могилевської помітили неприємні зміни на обличчі виконавиці, і не посоромилися дорікнути їй цим.
Як повідомлялося раніше, українська народна артистка, співачка, автор книг і учасниця талант-проектів Наталя Могилевська вирушила на виступ в Одесу. Виконавиця періодично публікує фотографії, на яких демонструє ідеальні форми на пляжі.
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