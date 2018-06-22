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Королева пляжу: Ольга Полякова показала стрункі ноги

STYLERЗірки        22.06.2018 - 21:40
Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка захопила відвертими знімками

Суперблондинка Ольга Полякова похвалилася довжиною своїх ніг на пляжних фотографіях, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українська співачка Ольга Полякова, яка частенько балує своїх шанувальників фотографіями своєї ідеальної фігури, знову порадувала свіжими знімками.

В цей раз 34-річна співачка продемонструвала своїм передплатникам ідеально красиві ноги на пляжі невідомого курорту.

На одній з фотографій Полякова продемонструвала тільки ноги.

Скріншот фото (instagram.com/polyakovamusic)

А на другий співачка показала всю свою ідеальну фігуру, одягнену тільки в яскраво-жовтий купальник.

Скріншот фото (instagram.com/polyakovamusic)

Фанати Полякової по достоїнству оцінили ідеальні форми співачки і визнали її королевою пляжу. Крім того, Олю порівняли з ядерною бомбою.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

До речі, нещодавно Оля Полякова вразила передплатників фото 18+.

Оля Полякова опублікувала чорно-біле фото, на якому вона сидить перед дзеркалом, спиною до камери.

При цьому крім білизни і витонченої дамського капелюшка на співачці більше нічого немає. Судячи з навколишнім Полякову декораціям, перебуває вона в гримерці.

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Теги: Суперблондинка, співачка, Оля Полякова
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