Королева пляжу: Ольга Полякова показала стрункі ноги

Співачка захопила відвертими знімками
Суперблондинка Ольга Полякова похвалилася довжиною своїх ніг на пляжних фотографіях, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Українська співачка Ольга Полякова, яка частенько балує своїх шанувальників фотографіями своєї ідеальної фігури, знову порадувала свіжими знімками.
В цей раз 34-річна співачка продемонструвала своїм передплатникам ідеально красиві ноги на пляжі невідомого курорту.
На одній з фотографій Полякова продемонструвала тільки ноги.
Скріншот фото (instagram.com/polyakovamusic)
А на другий співачка показала всю свою ідеальну фігуру, одягнену тільки в яскраво-жовтий купальник.
Скріншот фото (instagram.com/polyakovamusic)
Фанати Полякової по достоїнству оцінили ідеальні форми співачки і визнали її королевою пляжу. Крім того, Олю порівняли з ядерною бомбою.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
До речі, нещодавно Оля Полякова вразила передплатників фото 18+.
Оля Полякова опублікувала чорно-біле фото, на якому вона сидить перед дзеркалом, спиною до камери.
При цьому крім білизни і витонченої дамського капелюшка на співачці більше нічого немає. Судячи з навколишнім Полякову декораціям, перебуває вона в гримерці.
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