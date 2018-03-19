Королівське весілля: стало відомо, чи буде у принца Гаррі та Меган Маркл шлюбний контракт

У травні закохані стануть подружжям

У травні 2018 року у Великобританії відбудеться королівське весілля 33-річного принца Гаррі та 36-річної американської актриси Меган Маркл. Стало відомо, що п'ятий спадкоємець королівського престолу не буде підписувати з коханою шлюбний контракт. Про це повідомляє The Daily Mail.

Після того, як пара отримала благословення королеви Єлизавети II, шлюб схвалили і адвокати королівського палацу, які раніше наполягали на обов'язковому підписанні шлюбного контракту.

Причин для недовіри було кілька. По-перше, Маркл вже була заміжня (за режисером Тревором Енгельсоном) і розлучилася через три роки подружнього життя. По-друге, доходи онука королеви значно перевищують заробіток Меган – стан принца Гаррі оцінюється в 54 мільйони доларів, а стан Меган – 7 мільйонів.

За англійськими законами при розлученні подружжя може претендувати на половину спільно нажитого майна.

"Принц ніколи не думав про те, що буде підписувати шлюбний договір. Він вважає, що його шлюб буде першим і останнім, тому у нього просто немає необхідності підписувати будь-що", – сказало джерело, близьке до королівського двору.

Варто відзначити, що принц Гаррі не єдиний, хто в королівській родині відмовився від шлюбного контракту. Батько Гаррі та Вільяма принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, принц Вільям і Кейт Міддлтон також не підписували перед весіллям ніяких угод.

Нагадаємо, принц Гаррі, який є п'ятим в черзі на престол, і його наречена – американська актриса Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року.

Раніше з'явилися деталі весільної церемонії.

До речі, королева Єлизавета II офіційно благословила шлюб принца Гаррі з Меган Маркл.

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