"Котик": Лобода в обнімку з одруженим артистом з РФ спантеличила шанувальників (фото)

Українська співачка засвітилася в компанії одруженого чоловіка
Відома українська співачка і мати двох дочок Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася спільним фото з російським артистом Олександром Реввою, також відомим під псевдонімом Артур Пирожков. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Як справи, котик?" - написала під фото Лобода.
Фото: Loboda і Ревва (instagram.com/lobodaofficial)
Варто зазначити, що у Олександра Ревви є дружина Анжеліка, яку співачка зазначила в публікації.
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Провокація, проте".
"А дружину і двох дочок куди?".
"А як же Ліндеманн?".
"Мені одній здається, що між його дружиною і Лободою є схожість у зовнішності?".
"Провокація".
"Воу".
На сторінці Ревви також опублікований спільний знімок з українською зіркою. Фото було зроблене на музичному фестивалі "Жара" в Баку.
"З чарівною Лободою", - написав росіянин.
Фото: Ревва і Лобода (instagram.com/arthurpirozhkov)
Скріншот поста (instagram.com/arthurpirozhkov)
Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, українські зірки знову виступлять в Росії.
Раніше повідомлялося, що Лобода засвітилася на фестивалі забороненого в Україні ресурсу.
До речі, в мережі показали, як Ані Лорак розважалась з чоловіками на фестивалі.
Світлана Лобода: наша чи не наша (відео: STYLER.rbc.ua)