"Котик": Лобода в обнімку з одруженим артистом з РФ спантеличила шанувальників (фото)

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Українська співачка засвітилася в компанії одруженого чоловіка

Відома українська співачка і мати двох дочок Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася спільним фото з російським артистом Олександром Реввою, також відомим під псевдонімом Артур Пирожков. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Як справи, котик?" - написала під фото Лобода.

Фото: Loboda і Ревва (instagram.com/lobodaofficial)

Варто зазначити, що у Олександра Ревви є дружина Анжеліка, яку співачка зазначила в публікації.

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Провокація, проте".

"А дружину і двох дочок куди?".

"А як же Ліндеманн?".

"Мені одній здається, що між його дружиною і Лободою є схожість у зовнішності?".

"Провокація".

"Воу".

На сторінці Ревви також опублікований спільний знімок з українською зіркою. Фото було зроблене на музичному фестивалі "Жара" в Баку.

"З чарівною Лободою", - написав росіянин.

Фото: Ревва і Лобода (instagram.com/arthurpirozhkov)

Скріншот поста (instagram.com/arthurpirozhkov)

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, українські зірки знову виступлять в Росії.

Раніше повідомлялося, що Лобода засвітилася на фестивалі забороненого в Україні ресурсу.

До речі, в мережі показали, як Ані Лорак розважалась з чоловіками на фестивалі.

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