"Красунчик": Зеленський вразив новим відео зі спортзалу

Шоумен продемонстрував присідання зі штангою
Відомий український шоумен, комік і телеведуший, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський показав частину своїх тренувань у спортзалі. На своїй сторінці у соцмережі Instagram шоумен продемонстрував присідання зі штангою в тренажері Сміта.
"Вирішив присісти. Відпочити", - з іронією зазначив шоумен.
На відео 40-річний Зеленський в білих шкарпетках виконує два повторення. Судячи з відеозапису, ролик знімає його тренер.
Відео: Володимир Зеленський у спортзалі (instagram.com/zelenskiy_official)
Ролик прокоментували багато користувачів мережі:
"Красунчик!".
"Володя, а де кросівки?".
"А чому без взуття?".
"Дихай, Вова, дихай".
"Молодець! Ти зірка. Потрібно бути у формі завжди".
"Це робиться у взутті і ноги ставляться трохи вперед".
"Прямо не очікував, ще більше Вас поважаю! Ви молодець як актор, супер комік, а тепер ще й спортсменом станете. Це правильний вибір. Успіхів у нових починаннях! Все вийде, головне не кидати!".
"Так тримати".
Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)
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