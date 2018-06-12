"Красунчик": Зеленський вразив новим відео зі спортзалу

Шоумен продемонстрував присідання зі штангою

Відомий український шоумен, комік і телеведуший, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський показав частину своїх тренувань у спортзалі. На своїй сторінці у соцмережі Instagram шоумен продемонстрував присідання зі штангою в тренажері Сміта.

"Вирішив присісти. Відпочити", - з іронією зазначив шоумен.

На відео 40-річний Зеленський в білих шкарпетках виконує два повторення. Судячи з відеозапису, ролик знімає його тренер.

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 11 Чер 2018 р. о 11:05 PDT

Відео: Володимир Зеленський у спортзалі (instagram.com/zelenskiy_official)

Ролик прокоментували багато користувачів мережі:

"Красунчик!".

"Володя, а де кросівки?".

"А чому без взуття?".

"Дихай, Вова, дихай".

"Молодець! Ти зірка. Потрібно бути у формі завжди".

"Це робиться у взутті і ноги ставляться трохи вперед".

"Прямо не очікував, ще більше Вас поважаю! Ви молодець як актор, супер комік, а тепер ще й спортсменом станете. Це правильний вибір. Успіхів у нових починаннях! Все вийде, головне не кидати!".

"Так тримати".

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

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