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"Фарбувала нігті й прала футболки": Фреймут вразила українців фото з АЗС

STYLERЗірки        09.06.2018 - 11:26
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com-OlgaFreimu)
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com-OlgaFreimu)

Такого свята на заправці ще не було

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут викликала справжній ажіотаж у мережі фотографіями, зробленими на одній з київських автозаправок. Відповідний пост був зроблений в Instaram.

"Королева бензоколонки: Ольга Фреймут влаштувала full service для водіїв. Фарбувала нігті, мила скельця окулярів, прала футболки далекобійників і одягала нові, давала в дорогу "пайок" – цибулю, кабачки і гарбуз, засівала пшеницею і цукерками в добру путь", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що за день роботи на АЗС, Фреймут чекали відразу кілька цікавих зустрічей.

"Клієнтами Олі стали водії легкових автомобілів і вантажівок, автомобіль аварійної служби Київводоканалу, мотоцикліст, далекобійник, фокусник, який силою думки підібрав пароль до її телефону і молодята, яких телеведуча благословила на щасливе сімейне життя", - підкреслюється в тексті повідомлення.

 

Фото: Ольга Фреймут під час роботи на АЗС (instagram.com/oliashow)

До речі, відома українська телеведуча Ольга Фреймут викликала справжній ажіотаж серед користувачів соцмережі фото, зробленим з київської Окружної. Звернемо увагу, що на опублікованому знімку телеведуча стоїть біля дороги в яскравому червоному платті і пляшкою алкоголю.

Як повідомлялося раніше, українська телеведуча Ольга Фреймут показала свого чоловіка, продюсера Володимира Локотко та їх сина Валерія. Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На одному знімку Фреймут сфотографувалася разом з чоловіком Володимиром Локотко. Зірка також показала їх сина Валерія, який у вівторок, 8 травня, відсвяткував свій день народження.

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Теги: Фреймут, автозаправки, АЗС
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